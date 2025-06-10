Рейтинг@Mail.ru
Глава "Ростеха" призвал свести к минимуму узкие места в импортозамещении - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 10.06.2025 (обновлено: 10:26 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/mesta-2021946700.html
Глава "Ростеха" призвал свести к минимуму узкие места в импортозамещении
Глава "Ростеха" призвал свести к минимуму узкие места в импортозамещении - РИА Новости, 10.06.2025
Глава "Ростеха" призвал свести к минимуму узкие места в импортозамещении
"Ростех" защищает российские интересы как минимум в стратегически важных отраслях ОПК, так как от этого зависит суверенитет страны, поэтому необходимо искать... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:07:00+03:00
2025-06-10T10:26:00+03:00
сергей чемезов
ростех
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156244/43/1562444301_0:0:2744:1544_1920x0_80_0_0_650fd00cf409ee6ef521b00fbd491371.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Ростех" защищает российские интересы как минимум в стратегически важных отраслях ОПК, так как от этого зависит суверенитет страны, поэтому необходимо искать непростые решения, чтобы свести количество узких мест в импортозамещении к минимуму, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Поэтому, конечно, мы защищаем российские интересы как минимум в стратегически важных отраслях. К ним, помимо оборонки, можно отнести космос, авиацию, энергетику, медицину. То есть все то, от чего зависят наш суверенитет и способность обеспечивать защиту жизненно важных интересов государства и граждан. Думаю, что всегда будет чего‑то не хватать, придется находить новые непростые решения", - сказал он в интервью журналу "Разведчик". По словам Чемезова, это связано с постоянным развитием технологий и особенно стремительно — военных. "Наша цель — свести количество, как вы выразились, узких мест к минимуму", - заявил глава госкорпорации.
https://ria.ru/20250610/zapad-2021945743.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156244/43/1562444301_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37c7774c877091ddec92c6dc81994658.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей чемезов, ростех, экономика
Сергей Чемезов, Ростех, Экономика
Глава "Ростеха" призвал свести к минимуму узкие места в импортозамещении

Чемезов призвал искать решения для минимизации узких мест в импортозамещении

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Ростех" защищает российские интересы как минимум в стратегически важных отраслях ОПК, так как от этого зависит суверенитет страны, поэтому необходимо искать непростые решения, чтобы свести количество узких мест в импортозамещении к минимуму, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Поэтому, конечно, мы защищаем российские интересы как минимум в стратегически важных отраслях. К ним, помимо оборонки, можно отнести космос, авиацию, энергетику, медицину. То есть все то, от чего зависят наш суверенитет и способность обеспечивать защиту жизненно важных интересов государства и граждан. Думаю, что всегда будет чего‑то не хватать, придется находить новые непростые решения", - сказал он в интервью журналу "Разведчик".
По словам Чемезова, это связано с постоянным развитием технологий и особенно стремительно — военных.
"Наша цель — свести количество, как вы выразились, узких мест к минимуму", - заявил глава госкорпорации.
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Западные компании подвели Россию в 2022 году, заявил глава "Ростеха"
Вчера, 10:04
 
Сергей ЧемезовРостехЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала