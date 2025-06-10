https://ria.ru/20250610/mesta-2021946700.html

Глава "Ростеха" призвал свести к минимуму узкие места в импортозамещении

Глава "Ростеха" призвал свести к минимуму узкие места в импортозамещении - РИА Новости, 10.06.2025

Глава "Ростеха" призвал свести к минимуму узкие места в импортозамещении

"Ростех" защищает российские интересы как минимум в стратегически важных отраслях ОПК, так как от этого зависит суверенитет страны, поэтому необходимо искать... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:07:00+03:00

2025-06-10T10:07:00+03:00

2025-06-10T10:26:00+03:00

сергей чемезов

ростех

экономика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Ростех" защищает российские интересы как минимум в стратегически важных отраслях ОПК, так как от этого зависит суверенитет страны, поэтому необходимо искать непростые решения, чтобы свести количество узких мест в импортозамещении к минимуму, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Поэтому, конечно, мы защищаем российские интересы как минимум в стратегически важных отраслях. К ним, помимо оборонки, можно отнести космос, авиацию, энергетику, медицину. То есть все то, от чего зависят наш суверенитет и способность обеспечивать защиту жизненно важных интересов государства и граждан. Думаю, что всегда будет чего‑то не хватать, придется находить новые непростые решения", - сказал он в интервью журналу "Разведчик". По словам Чемезова, это связано с постоянным развитием технологий и особенно стремительно — военных. "Наша цель — свести количество, как вы выразились, узких мест к минимуму", - заявил глава госкорпорации.

https://ria.ru/20250610/zapad-2021945743.html

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сергей чемезов, ростех, экономика