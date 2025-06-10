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Глава "Ростеха" призвал свести к минимуму узкие места в импортозамещении
Глава "Ростеха" призвал свести к минимуму узкие места в импортозамещении - РИА Новости, 10.06.2025
Глава "Ростеха" призвал свести к минимуму узкие места в импортозамещении
"Ростех" защищает российские интересы как минимум в стратегически важных отраслях ОПК, так как от этого зависит суверенитет страны, поэтому необходимо искать... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:07:00+03:00
2025-06-10T10:07:00+03:00
2025-06-10T10:26:00+03:00
сергей чемезов
ростех
экономика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Ростех" защищает российские интересы как минимум в стратегически важных отраслях ОПК, так как от этого зависит суверенитет страны, поэтому необходимо искать непростые решения, чтобы свести количество узких мест в импортозамещении к минимуму, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Поэтому, конечно, мы защищаем российские интересы как минимум в стратегически важных отраслях. К ним, помимо оборонки, можно отнести космос, авиацию, энергетику, медицину. То есть все то, от чего зависят наш суверенитет и способность обеспечивать защиту жизненно важных интересов государства и граждан. Думаю, что всегда будет чего‑то не хватать, придется находить новые непростые решения", - сказал он в интервью журналу "Разведчик". По словам Чемезова, это связано с постоянным развитием технологий и особенно стремительно — военных. "Наша цель — свести количество, как вы выразились, узких мест к минимуму", - заявил глава госкорпорации.
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сергей чемезов, ростех, экономика
Сергей Чемезов, Ростех, Экономика
Глава "Ростеха" призвал свести к минимуму узкие места в импортозамещении
Чемезов призвал искать решения для минимизации узких мест в импортозамещении
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Ростех" защищает российские интересы как минимум в стратегически важных отраслях ОПК, так как от этого зависит суверенитет страны, поэтому необходимо искать непростые решения, чтобы свести количество узких мест в импортозамещении к минимуму, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Поэтому, конечно, мы защищаем российские интересы как минимум в стратегически важных отраслях. К ним, помимо оборонки, можно отнести космос, авиацию, энергетику, медицину. То есть все то, от чего зависят наш суверенитет и способность обеспечивать защиту жизненно важных интересов государства и граждан. Думаю, что всегда будет чего‑то не хватать, придется находить новые непростые решения", - сказал он в интервью журналу "Разведчик".
По словам Чемезова
, это связано с постоянным развитием технологий и особенно стремительно — военных.
"Наша цель — свести количество, как вы выразились, узких мест к минимуму", - заявил глава госкорпорации.