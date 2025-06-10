https://ria.ru/20250610/medik-2022017302.html

Путин выразил благодарность медикам, участвующим в СВО

Путин выразил благодарность медикам, участвующим в СВО - РИА Новости, 10.06.2025

Путин выразил благодарность медикам, участвующим в СВО

Президент России Владимир Путин поблагодарил медиков, которые в ходе специальной военной операции, рискуя собой, спасают раненых, если нужно, прикрывая их... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:42:00+03:00

2025-06-10T14:42:00+03:00

2025-06-10T15:04:00+03:00

владимир путин

специальная военная операция на украине

общество

россия

безопасность

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НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил медиков, которые в ходе специальной военной операции, рискуя собой, спасают раненых, если нужно, прикрывая их собой."Особые, самые теплые слова благодарности в адрес медицинских работников-участников специальной военной операции. Рискуя собой, проявляя героизм, они спасают раненых, в полном, прямом смысле этого слова, если нужно, прикрывают собой, проводят сложнейшие операции, выхаживают, поддерживают бойцов. Помогать людям, служить им - главный смысл вашей профессии, дорогие друзья, в любых условиях и обстоятельствах, поэтому так важны ваши знания, стремление хранить и продолжать традиции многих поколений предшественников, учиться идти вперед, осваивать новые технологии и методики", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250610/putin-2022016958.html

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Путин поблагодарил медиков, которые работают в зоне СВО Путин поблагодарил медиков, которые в ходе СВО, рискуя собой, спасают раненых. 2025-06-10T14:42 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, общество, россия, безопасность