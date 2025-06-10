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Губернатор Калифорнии потребовал остановить милитаризацию Лос-Анджелеса - РИА Новости, 10.06.2025
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22:05 10.06.2025 (обновлено: 22:17 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2022132761.html
Губернатор Калифорнии потребовал остановить милитаризацию Лос-Анджелеса
Губернатор Калифорнии потребовал остановить милитаризацию Лос-Анджелеса - РИА Новости, 10.06.2025
Губернатор Калифорнии потребовал остановить милитаризацию Лос-Анджелеса
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы "немедленно" остановить "милитаризацию Лос-Анджелеса" администрацией президента США... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T22:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы "немедленно" остановить "милитаризацию Лос-Анджелеса" администрацией президента США Дональда Трампа."Я только что подал иск в суд, чтобы незамедлительно остановить продолжающуюся и ненужную милитаризацию Лос-Анджелеса", - написал Ньюсом в соцсети X, обвинив федеральное правительство в использовании вооруженных сил против граждан США.
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Лос-Анджелес, Калифорния, США, В мире, Гэвин Ньюсом, Дональд Трамп
Губернатор Калифорнии потребовал остановить милитаризацию Лос-Анджелеса

Губернатор Калифорнии попросил суд срочно остановить милитаризацию Лос-Анджелеса

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Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы "немедленно" остановить "милитаризацию Лос-Анджелеса" администрацией президента США Дональда Трампа.
«
"Я только что подал иск в суд, чтобы незамедлительно остановить продолжающуюся и ненужную милитаризацию Лос-Анджелеса", - написал Ньюсом в соцсети X, обвинив федеральное правительство в использовании вооруженных сил против граждан США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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Лос-АнджелесКалифорнияСШАВ миреГэвин НьюсомДональд Трамп
 
 
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