https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2022132761.html

Губернатор Калифорнии потребовал остановить милитаризацию Лос-Анджелеса

Губернатор Калифорнии потребовал остановить милитаризацию Лос-Анджелеса - РИА Новости, 10.06.2025

Губернатор Калифорнии потребовал остановить милитаризацию Лос-Анджелеса

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы "немедленно" остановить "милитаризацию Лос-Анджелеса" администрацией президента США... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T22:05:00+03:00

2025-06-10T22:05:00+03:00

2025-06-10T22:17:00+03:00

лос-анджелес

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы "немедленно" остановить "милитаризацию Лос-Анджелеса" администрацией президента США Дональда Трампа."Я только что подал иск в суд, чтобы незамедлительно остановить продолжающуюся и ненужную милитаризацию Лос-Анджелеса", - написал Ньюсом в соцсети X, обвинив федеральное правительство в использовании вооруженных сил против граждан США.

https://ria.ru/20250609/migranty-2021649128.html

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калифорния

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Наталья Макарова

лос-анджелес, калифорния, сша, в мире, гэвин ньюсом, дональд трамп