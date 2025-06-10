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Губернатор Калифорнии потребовал остановить милитаризацию Лос-Анджелеса
Губернатор Калифорнии потребовал остановить милитаризацию Лос-Анджелеса - РИА Новости, 10.06.2025
Губернатор Калифорнии потребовал остановить милитаризацию Лос-Анджелеса
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы "немедленно" остановить "милитаризацию Лос-Анджелеса" администрацией президента США... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T22:05:00+03:00
2025-06-10T22:05:00+03:00
2025-06-10T22:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы "немедленно" остановить "милитаризацию Лос-Анджелеса" администрацией президента США Дональда Трампа."Я только что подал иск в суд, чтобы незамедлительно остановить продолжающуюся и ненужную милитаризацию Лос-Анджелеса", - написал Ньюсом в соцсети X, обвинив федеральное правительство в использовании вооруженных сил против граждан США.
https://ria.ru/20250609/migranty-2021649128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Губернатор Калифорнии потребовал остановить милитаризацию Лос-Анджелеса
Губернатор Калифорнии попросил суд срочно остановить милитаризацию Лос-Анджелеса