https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2022051199.html

В RSF заявили об атаках полиции на журналистов на протестах в Лос-Анджелесе

В RSF заявили об атаках полиции на журналистов на протестах в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 10.06.2025

В RSF заявили об атаках полиции на журналистов на протестах в Лос-Анджелесе

Журналисты, освещающие протесты в Лос-Анджелесе, по меньшей мере 24 раза подверглись атакам со стороны правоохранителей с 6 по 8 июня, сообщает международная... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:24:00+03:00

2025-06-10T16:24:00+03:00

2025-06-10T16:43:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Журналисты, освещающие протесты в Лос-Анджелесе, по меньшей мере 24 раза подверглись атакам со стороны правоохранителей с 6 по 8 июня, сообщает международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF). Ранее корреспондент РИА Новости, освещающий события в Лос-Анджелесе, пострадал от слезоточивого газа, который полиция Лос-Анджелеса применила во вторник для разгона переросших в беспорядки протестов против миграционной политики администрации США. В пресс-релизе организации отмечается, что за период с 6 по 8 июня журналистов атаковали по меньшей мере 27 раз. "Из них 24 были со стороны правоохранителей, а три - со стороны других лиц", - указано в заявлении. Уточняется, что нападениям подверглись представители крупных и местных СМИ, иностранные корреспонденты и фрилансеры. RSF призвала американские власти обеспечить защиту права журналистов на освещение тем, представляющих общественный интерес. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

https://ria.ru/20250609/migranty-2021649128.html

https://ria.ru/20250610/mer-2021991945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, гэвин ньюсом, дональд трамп, пит хегсет, репортеры без границ, министерство обороны сша, протесты в калифорнии