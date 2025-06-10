В RSF заявили об атаках полиции на журналистов на протестах в Лос-Анджелесе
RSF: полиция 24 раза атаковала журналистов, освещающих протесты в Лос-Анджелесе
Акция протеста в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Журналисты, освещающие протесты в Лос-Анджелесе, по меньшей мере 24 раза подверглись атакам со стороны правоохранителей с 6 по 8 июня, сообщает международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF).
Ранее корреспондент РИА Новости, освещающий события в Лос-Анджелесе, пострадал от слезоточивого газа, который полиция Лос-Анджелеса применила во вторник для разгона переросших в беспорядки протестов против миграционной политики администрации США.
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В пресс-релизе организации отмечается, что за период с 6 по 8 июня журналистов атаковали по меньшей мере 27 раз.
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"Из них 24 были со стороны правоохранителей, а три - со стороны других лиц", - указано в заявлении. Уточняется, что нападениям подверглись представители крупных и местных СМИ, иностранные корреспонденты и фрилансеры.
RSF призвала американские власти обеспечить защиту права журналистов на освещение тем, представляющих общественный интерес.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе.