Рейтинг@Mail.ru
В RSF заявили об атаках полиции на журналистов на протестах в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 10.06.2025 (обновлено: 16:43 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2022051199.html
В RSF заявили об атаках полиции на журналистов на протестах в Лос-Анджелесе
В RSF заявили об атаках полиции на журналистов на протестах в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 10.06.2025
В RSF заявили об атаках полиции на журналистов на протестах в Лос-Анджелесе
Журналисты, освещающие протесты в Лос-Анджелесе, по меньшей мере 24 раза подверглись атакам со стороны правоохранителей с 6 по 8 июня, сообщает международная... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:24:00+03:00
2025-06-10T16:43:00+03:00
в мире
лос-анджелес
сша
калифорния
гэвин ньюсом
дональд трамп
пит хегсет
репортеры без границ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022010845_0:0:1868:1051_1920x0_80_0_0_033167c57e765b66ab5b18bdfa921865.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Журналисты, освещающие протесты в Лос-Анджелесе, по меньшей мере 24 раза подверглись атакам со стороны правоохранителей с 6 по 8 июня, сообщает международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF). Ранее корреспондент РИА Новости, освещающий события в Лос-Анджелесе, пострадал от слезоточивого газа, который полиция Лос-Анджелеса применила во вторник для разгона переросших в беспорядки протестов против миграционной политики администрации США. В пресс-релизе организации отмечается, что за период с 6 по 8 июня журналистов атаковали по меньшей мере 27 раз. "Из них 24 были со стороны правоохранителей, а три - со стороны других лиц", - указано в заявлении. Уточняется, что нападениям подверглись представители крупных и местных СМИ, иностранные корреспонденты и фрилансеры. RSF призвала американские власти обеспечить защиту права журналистов на освещение тем, представляющих общественный интерес. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе.
https://ria.ru/20250609/migranty-2021649128.html
https://ria.ru/20250610/mer-2021991945.html
лос-анджелес
сша
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022010845_0:0:1660:1245_1920x0_80_0_0_99cd23b76c8e1b9ba3522b0158a91c73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, гэвин ньюсом, дональд трамп, пит хегсет, репортеры без границ, министерство обороны сша, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, США, Калифорния, Гэвин Ньюсом, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Репортеры без границ, Министерство обороны США, Протесты в Калифорнии
В RSF заявили об атаках полиции на журналистов на протестах в Лос-Анджелесе

RSF: полиция 24 раза атаковала журналистов, освещающих протесты в Лос-Анджелесе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАкция протеста в Лос-Анджелесе
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Акция протеста в Лос-Анджелесе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Журналисты, освещающие протесты в Лос-Анджелесе, по меньшей мере 24 раза подверглись атакам со стороны правоохранителей с 6 по 8 июня, сообщает международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF).
Ранее корреспондент РИА Новости, освещающий события в Лос-Анджелесе, пострадал от слезоточивого газа, который полиция Лос-Анджелеса применила во вторник для разгона переросших в беспорядки протестов против миграционной политики администрации США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Дождались: бунт мигрантов взорвал страну
9 июня, 08:00
В пресс-релизе организации отмечается, что за период с 6 по 8 июня журналистов атаковали по меньшей мере 27 раз.
«
"Из них 24 были со стороны правоохранителей, а три - со стороны других лиц", - указано в заявлении. Уточняется, что нападениям подверглись представители крупных и местных СМИ, иностранные корреспонденты и фрилансеры.
RSF призвала американские власти обеспечить защиту права журналистов на освещение тем, представляющих общественный интерес.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе.
Протесты в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Мэр Лос-Анджелеса назвала причины беспорядков в городе
Вчера, 13:13
 
В миреЛос-АнджелесСШАКалифорнияГэвин НьюсомДональд ТрампПит ХегсетРепортеры без границМинистерство обороны СШАПротесты в Калифорнии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала