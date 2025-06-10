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Полиция Лос-Анджелеса, где проходят беспорядки, выступила с заявлением - РИА Новости, 10.06.2025
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10:44 10.06.2025 (обновлено: 10:51 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2021956446.html
Полиция Лос-Анджелеса, где проходят беспорядки, выступила с заявлением
Полиция Лос-Анджелеса, где проходят беспорядки, выступила с заявлением - РИА Новости, 10.06.2025
Полиция Лос-Анджелеса, где проходят беспорядки, выступила с заявлением
Глава полиции Лос-Анджелеса заявил, что прибытие в город морпехов создает оперативные сложности при отсутствии координации между различными подразделениями,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:44:00+03:00
2025-06-10T10:51:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава полиции Лос-Анджелеса заявил, что прибытие в город морпехов создает оперативные сложности при отсутствии координации между различными подразделениями, обеспечивающими безопасность в городе, сообщает журнал Newsweek. "Макдоннелл заявил, что прибытие сотен морских пехотинцев "без четкой координации представляет собой значительную логистическую и оперативную проблему для тех из нас, кому поручено защищать этот город", - пишет издание. Макдоннелл призвал создать каналы коммуникации между различными структурами для того, чтобы избежать хаоса и предотвратить эскалацию. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии, сша
В мире, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии, США
Полиция Лос-Анджелеса, где проходят беспорядки, выступила с заявлением

Newsweek: прибытие в Лос-Анджелес морпехов создает оперативные сложности

© Getty Images / San Francisco Chronicle/Hearst NewspapersПолицейские во время протестов в Лос-Анджелесе
Полицейские во время протестов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Getty Images / San Francisco Chronicle/Hearst Newspapers
Полицейские во время протестов в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава полиции Лос-Анджелеса заявил, что прибытие в город морпехов создает оперативные сложности при отсутствии координации между различными подразделениями, обеспечивающими безопасность в городе, сообщает журнал Newsweek.
"Макдоннелл заявил, что прибытие сотен морских пехотинцев "без четкой координации представляет собой значительную логистическую и оперативную проблему для тех из нас, кому поручено защищать этот город", - пишет издание.
Макдоннелл призвал создать каналы коммуникации между различными структурами для того, чтобы избежать хаоса и предотвратить эскалацию.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
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