Полиция Лос-Анджелеса, где проходят беспорядки, выступила с заявлением
Newsweek: прибытие в Лос-Анджелес морпехов создает оперативные сложности
© Getty Images / San Francisco Chronicle/Hearst NewspapersПолицейские во время протестов в Лос-Анджелесе
© Getty Images / San Francisco Chronicle/Hearst Newspapers
Полицейские во время протестов в Лос-Анджелесе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава полиции Лос-Анджелеса заявил, что прибытие в город морпехов создает оперативные сложности при отсутствии координации между различными подразделениями, обеспечивающими безопасность в городе, сообщает журнал Newsweek.
"Макдоннелл заявил, что прибытие сотен морских пехотинцев "без четкой координации представляет собой значительную логистическую и оперативную проблему для тех из нас, кому поручено защищать этот город", - пишет издание.
Макдоннелл призвал создать каналы коммуникации между различными структурами для того, чтобы избежать хаоса и предотвратить эскалацию.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.