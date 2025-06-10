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СМИ: ветераны критикуют решение Трампа направить морпехов в Лос-Анджелес - РИА Новости, 10.06.2025
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04:43 10.06.2025 (обновлено: 04:44 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2021917248.html
СМИ: ветераны критикуют решение Трампа направить морпехов в Лос-Анджелес
СМИ: ветераны критикуют решение Трампа направить морпехов в Лос-Анджелес - РИА Новости, 10.06.2025
СМИ: ветераны критикуют решение Трампа направить морпехов в Лос-Анджелес
Военные ветераны и действующие офицеры высказываются против решения президента США Дональда Трампа направить морских пехотинцев и войска национальной гвардии в... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T04:43:00+03:00
2025-06-10T04:44:00+03:00
в мире
лос-анджелес
сша
дональд трамп
протесты в калифорнии
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Военные ветераны и действующие офицеры высказываются против решения президента США Дональда Трампа направить морских пехотинцев и войска национальной гвардии в Лос-Анджелес, называя это злоупотреблением исполнительной властью, пишет британская газета Financial Times. Военные США подтвердили размещение 700 морских пехотинцев в округе Лос-Анджелеса на фоне протестов из-за миграционной политики президента США Дональда Трампа. "Все большее число военных ветеранов и действующих офицеров высказываются против решения президента Дональда Трампа направить морскую пехоту и войска национальной гвардии в Лос-Анджелес, называя это злоупотреблением исполнительной властью, которое ставит под угрозу жизни солдат", - говорится в публикации. По данным издания, ветеран корпуса морской пехоты Джанесса Голдбек заявила, что такое решение Трампа ознаменовало "серьезный сдвиг в военно-гражданских нормах и опасный прецедент". Как отмечает газета, военнослужащие национальной гвардии также выразили опасения по поводу развертывания войск. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
https://ria.ru/20250610/pushkov-2021908683.html
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в мире, лос-анджелес, сша, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, США, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
СМИ: ветераны критикуют решение Трампа направить морпехов в Лос-Анджелес

FT: ветераны критикуют решение Трампа направить морпехов в Лос-Анджелес

© AP Photo / Jeremias GonzalezАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Американские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Военные ветераны и действующие офицеры высказываются против решения президента США Дональда Трампа направить морских пехотинцев и войска национальной гвардии в Лос-Анджелес, называя это злоупотреблением исполнительной властью, пишет британская газета Financial Times.
Военные США подтвердили размещение 700 морских пехотинцев в округе Лос-Анджелеса на фоне протестов из-за миграционной политики президента США Дональда Трампа.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Пушков прокомментировал беспорядки в Калифорнии
00:51
"Все большее число военных ветеранов и действующих офицеров высказываются против решения президента Дональда Трампа направить морскую пехоту и войска национальной гвардии в Лос-Анджелес, называя это злоупотреблением исполнительной властью, которое ставит под угрозу жизни солдат", - говорится в публикации.
По данным издания, ветеран корпуса морской пехоты Джанесса Голдбек заявила, что такое решение Трампа ознаменовало "серьезный сдвиг в военно-гражданских нормах и опасный прецедент".
Как отмечает газета, военнослужащие национальной гвардии также выразили опасения по поводу развертывания войск.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Трамп готов поддержать арест губернатора Калифорнии
Вчера, 20:44
 
В миреЛос-АнджелесСШАДональд ТрампПротесты в Калифорнии
 
 
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