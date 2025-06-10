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Мэру Красноярска вменяют два эпизода получения взятки
Мэру Красноярска вменяют два эпизода получения взятки - РИА Новости, 10.06.2025
Мэру Красноярска вменяют два эпизода получения взятки
Мэру Красноярска Владиславу Логинову вменяют два эпизода получения взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:36:00+03:00
2025-06-10T13:36:00+03:00
2025-06-10T13:41:00+03:00
происшествия
красноярск
владислав логинов (мэр красноярска)
россия
москва
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мэру Красноярска Владиславу Логинову вменяют два эпизода получения взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.Во вторник суд в закрытом режиме рассматривает ходатайство следствия об аресте Логинова.Как заявил во время открытой части заседания судья, мэру вменяется два преступления по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщила, что ведомство расследует уголовное дело в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.Как отмечала Петренко, в служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.Логинов занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
https://ria.ru/20250609/krasnojarsk-2021782732.html
https://ria.ru/20250609/mer-2021743342.html
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происшествия, красноярск, владислав логинов (мэр красноярска), россия, москва, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Владислав Логинов (мэр Красноярска), Россия, Москва, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
Мэру Красноярска вменяют два эпизода получения взятки
Логинову вменяют 2 преступления по статье о получении особо крупной взятки
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мэру Красноярска Владиславу Логинову вменяют два эпизода получения взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
Во вторник суд в закрытом режиме рассматривает ходатайство следствия об аресте Логинова
.
Как заявил во время открытой части заседания судья, мэру вменяется два преступления по части 6 статьи 290 УК РФ
(получение взятки в особо крупном размере).
Официальный представитель СК
РФ Светлана Петренко
ранее сообщила, что ведомство расследует уголовное дело в отношении мэра Красноярска
Владислава Логинова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.
Как отмечала Петренко, в служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.
Логинов занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.