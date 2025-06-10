https://ria.ru/20250610/lipetsk-2022076285.html
Липецкая область получила 1,8 млрд рублей на развитие сельских территорий
Липецкая область получила 1,8 млрд рублей на развитие сельских территорий - РИА Новости, 10.06.2025
Липецкая область получила 1,8 млрд рублей на развитие сельских территорий
В рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2024 году Липецкая область получила 1,8 миллиарда рублей на повышение уровня жизни в сельской РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:38:00+03:00
2025-06-10T17:38:00+03:00
2025-06-10T17:52:00+03:00
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 июн - РИА Новости. В рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2024 году Липецкая область получила 1,8 миллиарда рублей на повышение уровня жизни в сельской местности, сообщил губернатор Игорь Артамонов парламентариям региона в ежегодном отчете. Он отметил, что Липецкая область занимает одно из лидирующих мест среди российских регионов по привлечению федеральных средств, а их ежегодный объем постоянно растет. По словам Артамонова, в прошлом году господдержку направили на строительство 62 домов и приобретение девяти квартир для учителей, врачей, аграриев, культработников в селах; на ремонт шести участков дорог в районах общей протяженностью 10,4 километра; на благоустройство зон отдыха, пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок; на строительство Ледовой арены в Добром, ремонт бассейна "Янтарь" в Задонске. По этой же программе сейчас строится новый корпус школы №3 в Лебедяни. "Для нас развитие села – один из ключевых приоритетов. Благодаря федеральной поддержке мы уже видим реальные изменения: строятся дома для специалистов, ремонтируются дороги, появляются новые социальные и спортивные объекты. Это не просто цифры – это комфорт для людей, новые возможности для молодежи и уверенность в завтрашнем дне для жителей сел", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250604/remont-2020833806.html
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общество, липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Общество, Липецкая область, Игорь Артамонов
Липецкая область получила 1,8 млрд рублей на развитие сельских территорий
Липецкая область получила почти 2 млрд рублей на развитие сельских территорий
ЛИПЕЦК, 10 июн - РИА Новости. В рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2024 году Липецкая область получила 1,8 миллиарда рублей на повышение уровня жизни в сельской местности, сообщил губернатор Игорь Артамонов парламентариям региона в ежегодном отчете.
Он отметил, что Липецкая область занимает одно из лидирующих мест среди российских регионов по привлечению федеральных средств, а их ежегодный объем постоянно растет.
По словам Артамонова, в прошлом году господдержку направили на строительство 62 домов и приобретение девяти квартир для учителей, врачей, аграриев, культработников в селах; на ремонт шести участков дорог в районах общей протяженностью 10,4 километра; на благоустройство зон отдыха, пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок; на строительство Ледовой арены в Добром, ремонт бассейна "Янтарь" в Задонске. По этой же программе сейчас строится новый корпус школы №3 в Лебедяни.
"Для нас развитие села – один из ключевых приоритетов. Благодаря федеральной поддержке мы уже видим реальные изменения: строятся дома для специалистов, ремонтируются дороги, появляются новые социальные и спортивные объекты. Это не просто цифры – это комфорт для людей, новые возможности для молодежи и уверенность в завтрашнем дне для жителей сел", – сказал Артамонов.