https://ria.ru/20250610/lipetsk-2022070464.html
Более 70 школ и детсадов планируют отремонтировать в Липецкой области
Более 70 школ и детсадов планируют отремонтировать в Липецкой области - РИА Новости, 10.06.2025
Более 70 школ и детсадов планируют отремонтировать в Липецкой области
Более 70 школ и детских садов планируют отремонтировать в Липецкой области в ближайшем будущем, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в ходе отчета перед... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:24:00+03:00
2025-06-10T17:24:00+03:00
2025-06-10T17:24:00+03:00
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ЛИПЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Более 70 школ и детских садов планируют отремонтировать в Липецкой области в ближайшем будущем, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в ходе отчета перед областными депутатами. Он отметил, что 10 школ обновляются уже в этом году. В 2026-2027 годах с помощью нового нацпроекта "Молодежь и дети" планируется отремонтировать еще 75 учреждений. Также Артамонов напомнил, что в регионе строятся мегашколы. Одна из таких – на более 1,2 тысячи мест – в прошлом году открылась в Лебедяни. В этом году еще две школы примут учеников в Липецке. В микрорайоне "Елецкий" это будет уже вторая школа, а во "Взлетном" - самая большая в регионе - на 1,5 тысячи мест. "Создание современных образовательных пространств – это инвестиции в будущее нашего региона. Мы делаем все, чтобы у детей Липецкой области были равные возможности для качественного обучения и всестороннего развития, независимо от того, живут они в городе или на селе", – сказал Артамонов.
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общество, липецкая область, липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Общество, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
Более 70 школ и детсадов планируют отремонтировать в Липецкой области
Свыше 70 школ и детсадов планируют отремонтировать в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Более 70 школ и детских садов планируют отремонтировать в Липецкой области в ближайшем будущем, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в ходе отчета перед областными депутатами.
Он отметил, что 10 школ обновляются уже в этом году. В 2026-2027 годах с помощью нового нацпроекта "Молодежь и дети" планируется отремонтировать еще 75 учреждений.
Также Артамонов напомнил, что в регионе строятся мегашколы. Одна из таких – на более 1,2 тысячи мест – в прошлом году открылась в Лебедяни. В этом году еще две школы примут учеников в Липецке. В микрорайоне "Елецкий" это будет уже вторая школа, а во "Взлетном" - самая большая в регионе - на 1,5 тысячи мест.
"Создание современных образовательных пространств – это инвестиции в будущее нашего региона. Мы делаем все, чтобы у детей Липецкой области были равные возможности для качественного обучения и всестороннего развития, независимо от того, живут они в городе или на селе", – сказал Артамонов.