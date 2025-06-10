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СМИ: лидер группы Sly and the Family Stone Слай Стоун умер - РИА Новости, 10.06.2025
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Шоубиз
 
00:07 10.06.2025
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СМИ: лидер группы Sly and the Family Stone Слай Стоун умер
СМИ: лидер группы Sly and the Family Stone Слай Стоун умер - РИА Новости, 10.06.2025
СМИ: лидер группы Sly and the Family Stone Слай Стоун умер
Американский музыкант, лидер музыкальной группы Sly and the Family Stone, оказавшей влияние на развитие фанка, Слай Стоун скончался в возрасте 82 лет, сообщает... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T00:07:00+03:00
2025-06-10T00:07:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Американский музыкант, лидер музыкальной группы Sly and the Family Stone, оказавшей влияние на развитие фанка, Слай Стоун скончался в возрасте 82 лет, сообщает журнал People со ссылкой на заявление семьи исполнителя. "Слай Стоун, лидер группы Sly and the Family Stone, одной из тех, что оказали сильное влияние на развитие фанка, соула, R&amp;B, рока и психоделической музыки, скончался. Ему было 82", - пишет издание. Согласно заявлению семьи, Стоун страдал от хронической обструктивной болезни лёгких, а также имел другие проблемы со здоровьем. Он умер тихо в кругу семьи. Отмечается, что музыкант недавно завершил написание сценария для проекта, посвященного его биографии. По данным People, группа Sly and the Family Stone была основана в 1967 году. Группа известна такими композициями, как Dance to the Music, Everyday People и Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin).
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общество
Шоубиз, Общество
СМИ: лидер группы Sly and the Family Stone Слай Стоун умер

People: лидер группы Sly and the Family Stone Слай Стоун умер в возрасте 82 лет

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Американский музыкант, лидер музыкальной группы Sly and the Family Stone, оказавшей влияние на развитие фанка, Слай Стоун скончался в возрасте 82 лет, сообщает журнал People со ссылкой на заявление семьи исполнителя.
"Слай Стоун, лидер группы Sly and the Family Stone, одной из тех, что оказали сильное влияние на развитие фанка, соула, R&B, рока и психоделической музыки, скончался. Ему было 82", - пишет издание.
Согласно заявлению семьи, Стоун страдал от хронической обструктивной болезни лёгких, а также имел другие проблемы со здоровьем. Он умер тихо в кругу семьи. Отмечается, что музыкант недавно завершил написание сценария для проекта, посвященного его биографии.
По данным People, группа Sly and the Family Stone была основана в 1967 году. Группа известна такими композициями, как Dance to the Music, Everyday People и Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin).
 
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