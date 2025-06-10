Лавров заявил о заряженности Польши на конфронтацию
Лавров: Россия видит заряженность Польши на конфронтацию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия видит заряженность Польши на конфронтацию, надо посмотреть, как будет развиваться ее политика при новом президенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как бы ни относиться к внешней политике Польши, она все-таки формируется на основе тех подходов которые направлены на сохранение и укрепление национальной идентичности. Хотя повторю, на внешней арене, и белорусские наши друзья, и мы всегда видим заряженность Польши не на конструктивный диалог с нашими странами, а на конфронтацию. Посмотрим, как будет при новом президенте развиваться эта внешняя политика" , - сказал он в ходе пресс-конференции во вторник.
Ранее в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре президентских выборов. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и в Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали - голоса, отданные за одного, засчитали другому, и наоборот. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях.
Согласно информации, предоставленной членом Национальной избирательной комиссии Ришардом Калишом, в понедельник должно было состояться заседание Национальной избирательной комиссии по поводу сообщений о нарушениях, однако эти данные были опровергнуты представителем Национального избирательного управления.
В пятницу бывший президент Польши Лех Валенса потребовал еще раз пересчитать голоса избирателей во втором туре президентских выборов или провести второй тур заново. Экс-президент добавил, что подозревает активистов партии "Право и справедливость" (PiS) в фальсификации результатов выборов.
По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
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