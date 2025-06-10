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Лавров заявил о заряженности Польши на конфронтацию - РИА Новости, 10.06.2025
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12:05 10.06.2025 (обновлено: 12:06 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/lavrov-2021972119.html
Лавров заявил о заряженности Польши на конфронтацию
Лавров заявил о заряженности Польши на конфронтацию - РИА Новости, 10.06.2025
Лавров заявил о заряженности Польши на конфронтацию
Россия видит заряженность Польши на конфронтацию, надо посмотреть, как будет развиваться ее политика при новом президенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:05:00+03:00
2025-06-10T12:06:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия видит заряженность Польши на конфронтацию, надо посмотреть, как будет развиваться ее политика при новом президенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Как бы ни относиться к внешней политике Польши, она все-таки формируется на основе тех подходов которые направлены на сохранение и укрепление национальной идентичности. Хотя повторю, на внешней арене, и белорусские наши друзья, и мы всегда видим заряженность Польши не на конструктивный диалог с нашими странами, а на конфронтацию. Посмотрим, как будет при новом президенте развиваться эта внешняя политика" , - сказал он в ходе пресс-конференции во вторник.Ранее в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре президентских выборов. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и в Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали - голоса, отданные за одного, засчитали другому, и наоборот. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях.Согласно информации, предоставленной членом Национальной избирательной комиссии Ришардом Калишом, в понедельник должно было состояться заседание Национальной избирательной комиссии по поводу сообщений о нарушениях, однако эти данные были опровергнуты представителем Национального избирательного управления.В пятницу бывший президент Польши Лех Валенса потребовал еще раз пересчитать голоса избирателей во втором туре президентских выборов или провести второй тур заново. Экс-президент добавил, что подозревает активистов партии "Право и справедливость" (PiS) в фальсификации результатов выборов.По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021923432.html
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польша, россия, сергей лавров, в мире
Польша, Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров заявил о заряженности Польши на конфронтацию

Лавров: Россия видит заряженность Польши на конфронтацию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия видит заряженность Польши на конфронтацию, надо посмотреть, как будет развиваться ее политика при новом президенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как бы ни относиться к внешней политике Польши, она все-таки формируется на основе тех подходов которые направлены на сохранение и укрепление национальной идентичности. Хотя повторю, на внешней арене, и белорусские наши друзья, и мы всегда видим заряженность Польши не на конструктивный диалог с нашими странами, а на конфронтацию. Посмотрим, как будет при новом президенте развиваться эта внешняя политика" , - сказал он в ходе пресс-конференции во вторник.
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Ранее в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре президентских выборов. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и в Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали - голоса, отданные за одного, засчитали другому, и наоборот. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях.
Согласно информации, предоставленной членом Национальной избирательной комиссии Ришардом Калишом, в понедельник должно было состояться заседание Национальной избирательной комиссии по поводу сообщений о нарушениях, однако эти данные были опровергнуты представителем Национального избирательного управления.
В пятницу бывший президент Польши Лех Валенса потребовал еще раз пересчитать голоса избирателей во втором туре президентских выборов или провести второй тур заново. Экс-президент добавил, что подозревает активистов партии "Право и справедливость" (PiS) в фальсификации результатов выборов.
По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
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