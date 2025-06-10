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В Курске на территорию школы упал фрагмент беспилотника - РИА Новости, 10.06.2025
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10:21 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/kursk-2021949962.html
В Курске на территорию школы упал фрагмент беспилотника
В Курске на территорию школы упал фрагмент беспилотника - РИА Новости, 10.06.2025
В Курске на территорию школы упал фрагмент беспилотника
Фрагмент украинского беспилотника ночью упал на территорию школы в Курске, обломки вывезены, сообщил и.о. главы города Сергей Котляров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2025
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курск
происшествия
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КУРСК, 10 июн – РИА Новости. Фрагмент украинского беспилотника ночью упал на территорию школы в Курске, обломки вывезены, сообщил и.о. главы города Сергей Котляров в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью на стадион школы №59 произошло падение фрагментов беспилотника. Спецслужбы оперативно отработали на месте. Обломки вывезены. Летний пришкольный лагерь работает в обычном режиме", - сообщил Котляров.
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курск, происшествия
Курск, Происшествия
В Курске на территорию школы упал фрагмент беспилотника

На школьный стадион в Курске упал фрагмент беспилотника

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиОбломки украинского беспилотника
Обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Обломки украинского беспилотника. Архивное фото
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КУРСК, 10 июн – РИА Новости. Фрагмент украинского беспилотника ночью упал на территорию школы в Курске, обломки вывезены, сообщил и.о. главы города Сергей Котляров в своем Telegram-канале.
"Сегодня ночью на стадион школы №59 произошло падение фрагментов беспилотника. Спецслужбы оперативно отработали на месте. Обломки вывезены. Летний пришкольный лагерь работает в обычном режиме", - сообщил Котляров.
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