https://ria.ru/20250610/kursk-2021949962.html
В Курске на территорию школы упал фрагмент беспилотника
В Курске на территорию школы упал фрагмент беспилотника - РИА Новости, 10.06.2025
В Курске на территорию школы упал фрагмент беспилотника
Фрагмент украинского беспилотника ночью упал на территорию школы в Курске, обломки вывезены, сообщил и.о. главы города Сергей Котляров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:21:00+03:00
2025-06-10T10:21:00+03:00
2025-06-10T10:21:00+03:00
курск
происшествия
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КУРСК, 10 июн – РИА Новости. Фрагмент украинского беспилотника ночью упал на территорию школы в Курске, обломки вывезены, сообщил и.о. главы города Сергей Котляров в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью на стадион школы №59 произошло падение фрагментов беспилотника. Спецслужбы оперативно отработали на месте. Обломки вывезены. Летний пришкольный лагерь работает в обычном режиме", - сообщил Котляров.
https://ria.ru/20250610/bespilotnik-2021930788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курск, происшествия
В Курске на территорию школы упал фрагмент беспилотника
На школьный стадион в Курске упал фрагмент беспилотника