https://ria.ru/20250610/kursk-2021949962.html

В Курске на территорию школы упал фрагмент беспилотника

В Курске на территорию школы упал фрагмент беспилотника - РИА Новости, 10.06.2025

В Курске на территорию школы упал фрагмент беспилотника

Фрагмент украинского беспилотника ночью упал на территорию школы в Курске, обломки вывезены, сообщил и.о. главы города Сергей Котляров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:21:00+03:00

2025-06-10T10:21:00+03:00

2025-06-10T10:21:00+03:00

курск

происшествия

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КУРСК, 10 июн – РИА Новости. Фрагмент украинского беспилотника ночью упал на территорию школы в Курске, обломки вывезены, сообщил и.о. главы города Сергей Котляров в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью на стадион школы №59 произошло падение фрагментов беспилотника. Спецслужбы оперативно отработали на месте. Обломки вывезены. Летний пришкольный лагерь работает в обычном режиме", - сообщил Котляров.

https://ria.ru/20250610/bespilotnik-2021930788.html

курск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курск, происшествия