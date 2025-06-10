https://ria.ru/20250610/konsultatsii-2021966107.html

Рябков рассказал, когда состоится новый раунд консультаций с США

Рябков рассказал, когда состоится новый раунд консультаций с США - РИА Новости, 10.06.2025

Рябков рассказал, когда состоится новый раунд консультаций с США

Третий раунд консультаций РФ и США по двусторонним вопросам состоится очень скоро, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:34:00+03:00

2025-06-10T11:34:00+03:00

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СОЧИ, 10 июн - РИА Новости. Третий раунд консультаций РФ и США по двусторонним вопросам состоится очень скоро, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Двусторонняя проблематика. Здесь есть движение, мы работаем над повышением его темпа и интенсивности. Приближается третий раунд двусторонних консультаций по раздражителям. Пока еще рано говорить о конкретной дате, но, раунд надеюсь, состоится очень скоро", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20250608/ukraina-2021604333.html

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сша, россия, сергей рябков, в мире