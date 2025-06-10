https://ria.ru/20250610/konsultatsii-2021966107.html
Рябков рассказал, когда состоится новый раунд консультаций с США
Рябков рассказал, когда состоится новый раунд консультаций с США - РИА Новости, 10.06.2025
Рябков рассказал, когда состоится новый раунд консультаций с США
Третий раунд консультаций РФ и США по двусторонним вопросам состоится очень скоро, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:34:00+03:00
2025-06-10T11:34:00+03:00
2025-06-10T12:45:00+03:00
сша
россия
сергей рябков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
СОЧИ, 10 июн - РИА Новости. Третий раунд консультаций РФ и США по двусторонним вопросам состоится очень скоро, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Двусторонняя проблематика. Здесь есть движение, мы работаем над повышением его темпа и интенсивности. Приближается третий раунд двусторонних консультаций по раздражителям. Пока еще рано говорить о конкретной дате, но, раунд надеюсь, состоится очень скоро", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021604333.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, сергей рябков, в мире
США, Россия, Сергей Рябков, В мире
Рябков рассказал, когда состоится новый раунд консультаций с США
Рябков: третий раунд консультаций с США по общим раздражителям скоро состоится