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Рябков рассказал, когда состоится новый раунд консультаций с США - РИА Новости, 10.06.2025
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11:34 10.06.2025 (обновлено: 12:45 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/konsultatsii-2021966107.html
Рябков рассказал, когда состоится новый раунд консультаций с США
Рябков рассказал, когда состоится новый раунд консультаций с США - РИА Новости, 10.06.2025
Рябков рассказал, когда состоится новый раунд консультаций с США
Третий раунд консультаций РФ и США по двусторонним вопросам состоится очень скоро, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.06.2025
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СОЧИ, 10 июн - РИА Новости. Третий раунд консультаций РФ и США по двусторонним вопросам состоится очень скоро, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Двусторонняя проблематика. Здесь есть движение, мы работаем над повышением его темпа и интенсивности. Приближается третий раунд двусторонних консультаций по раздражителям. Пока еще рано говорить о конкретной дате, но, раунд надеюсь, состоится очень скоро", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021604333.html
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сша, россия, сергей рябков, в мире
США, Россия, Сергей Рябков, В мире
Рябков рассказал, когда состоится новый раунд консультаций с США

Рябков: третий раунд консультаций с США по общим раздражителям скоро состоится

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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СОЧИ, 10 июн - РИА Новости. Третий раунд консультаций РФ и США по двусторонним вопросам состоится очень скоро, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Двусторонняя проблематика. Здесь есть движение, мы работаем над повышением его темпа и интенсивности. Приближается третий раунд двусторонних консультаций по раздражителям. Пока еще рано говорить о конкретной дате, но, раунд надеюсь, состоится очень скоро", - сказал Рябков.
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8 июня, 10:36
 
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