https://ria.ru/20250610/kongress-2021949786.html
Bloomberg: конгресс США изменил срок возможного дефолта
Bloomberg: конгресс США изменил срок возможного дефолта - РИА Новости, 10.06.2025
Bloomberg: конгресс США изменил срок возможного дефолта
Управление конгресса США по бюджету отодвинуло на две недели срок возможного дефолта американского правительства, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:20:00+03:00
2025-06-10T10:20:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Управление конгресса США по бюджету отодвинуло на две недели срок возможного дефолта американского правительства, передает агентство Блумберг. Агентство указывает, что теперь, если не будет повышен потолок госдолга, дефолт в США может наступить в период с середины августа по конец сентября. "Обновленная оценка… отодвигает так называемую дату X как минимум на две недели по сравнению с тем, что было спрогнозировано ранее в марте", - пишет агентство. Таким образом конгресс получает дополнительное время, чтобы попытаться согласовать увеличение потолка госдолга в рамках законопроекта президента США Дональда Трампа о налоговых послаблениях. США по ожиданиям аналитиков могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.
https://ria.ru/20250610/ssha-2021917108.html
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сша, дональд трамп, в мире, конгресс сша
США, Дональд Трамп, В мире, Конгресс США
Bloomberg: конгресс США изменил срок возможного дефолта
Bloomberg: конгресс США отодвинул на две недели срок возможного дефолта