Верховный суд Аргентины приговорил Киршнер к шестилетнему заключению
TN: ВС Аргентины приговорил Киршнер к заключению на 6 лет по делу о коррупции
© AP Photo / Natacha PisarenkoБывший президент Аргентины Кристина Киршнер
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июн — РИА Новости. Верховный суд Аргентины приговорил экс-президента Кристину Киршнер к тюремному сроку по делу о коррупции, сообщил телеканал TN.
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"Кристина Киршнер осуждена на шесть лет", — говорится в публикации.
Она вправе попросить заменить тюремное заключение домашним арестом. Верховный суд запретил экс-президенту пожизненно занимать госдолжности. Несколько дней назад она заявила о планах баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес.
Суд подтвердил, что Киршнер с 2003 по 2015 год, будучи президентом, при инфраструктурных работах в провинции Санта-Крус действовала в интересах предпринимателя Ласаро Баеса. Она проводила нестандартные тендеры, завышала цены и не выполняла работы.
Это не первое судебное разбирательство. В августе 2022 года прокуратура Аргентины запросила наказание в виде 12 лет тюрьмы в отношении Киршнер. В конце марта этого года она обжаловала приговор в Верховном суде.
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