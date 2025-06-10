https://ria.ru/20250610/kirshner-2022139325.html

Верховный суд Аргентины приговорил Киршнер к шестилетнему заключению

Верховный суд Аргентины приговорил Киршнер к шестилетнему заключению - РИА Новости, 10.06.2025

Верховный суд Аргентины приговорил Киршнер к шестилетнему заключению

Верховный суд Аргентины приговорил экс-президента Кристину Киршнер к тюремному сроку по делу о коррупции, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T23:27:00+03:00

2025-06-10T23:27:00+03:00

2025-06-10T23:53:00+03:00

в мире

аргентина

кристина фернандес де киршнер

буэнос-айрес (город)

санта-крус (боливия)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июн — РИА Новости. Верховный суд Аргентины приговорил экс-президента Кристину Киршнер к тюремному сроку по делу о коррупции, сообщил телеканал TN."Кристина Киршнер осуждена на шесть лет", — говорится в публикации. Она вправе попросить заменить тюремное заключение домашним арестом. Верховный суд запретил экс-президенту пожизненно занимать госдолжности. Несколько дней назад она заявила о планах баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес.Суд подтвердил, что Киршнер с 2003 по 2015 год, будучи президентом, при инфраструктурных работах в провинции Санта-Крус действовала в интересах предпринимателя Ласаро Баеса. Она проводила нестандартные тендеры, завышала цены и не выполняла работы. Это не первое судебное разбирательство. В августе 2022 года прокуратура Аргентины запросила наказание в виде 12 лет тюрьмы в отношении Киршнер. В конце марта этого года она обжаловала приговор в Верховном суде.

https://ria.ru/20250321/kirshner-2006600588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, аргентина, кристина фернандес де киршнер, буэнос-айрес (город), санта-крус (боливия)