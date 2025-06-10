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Верховный суд Аргентины приговорил Киршнер к шестилетнему заключению - РИА Новости, 10.06.2025
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23:27 10.06.2025 (обновлено: 23:53 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/kirshner-2022139325.html
Верховный суд Аргентины приговорил Киршнер к шестилетнему заключению
Верховный суд Аргентины приговорил Киршнер к шестилетнему заключению - РИА Новости, 10.06.2025
Верховный суд Аргентины приговорил Киршнер к шестилетнему заключению
Верховный суд Аргентины приговорил экс-президента Кристину Киршнер к тюремному сроку по делу о коррупции, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T23:27:00+03:00
2025-06-10T23:53:00+03:00
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июн — РИА Новости. Верховный суд Аргентины приговорил экс-президента Кристину Киршнер к тюремному сроку по делу о коррупции, сообщил телеканал TN.&quot;Кристина Киршнер осуждена на шесть лет&quot;, — говорится в публикации. Она вправе попросить заменить тюремное заключение домашним арестом. Верховный суд запретил экс-президенту пожизненно занимать госдолжности. Несколько дней назад она заявила о планах баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес.Суд подтвердил, что Киршнер с 2003 по 2015 год, будучи президентом, при инфраструктурных работах в провинции Санта-Крус действовала в интересах предпринимателя Ласаро Баеса. Она проводила нестандартные тендеры, завышала цены и не выполняла работы. Это не первое судебное разбирательство. В августе 2022 года прокуратура Аргентины запросила наказание в виде 12 лет тюрьмы в отношении Киршнер. В конце марта этого года она обжаловала приговор в Верховном суде.
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в мире, аргентина, кристина фернандес де киршнер, буэнос-айрес (город), санта-крус (боливия)
В мире, Аргентина, Кристина Фернандес де Киршнер, Буэнос-Айрес (город), Санта-Крус (Боливия)
Верховный суд Аргентины приговорил Киршнер к шестилетнему заключению

TN: ВС Аргентины приговорил Киршнер к заключению на 6 лет по делу о коррупции

© AP Photo / Natacha PisarenkoБывший президент Аргентины Кристина Киршнер
Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июн — РИА Новости. Верховный суд Аргентины приговорил экс-президента Кристину Киршнер к тюремному сроку по делу о коррупции, сообщил телеканал TN.
«

"Кристина Киршнер осуждена на шесть лет", — говорится в публикации.

Она вправе попросить заменить тюремное заключение домашним арестом. Верховный суд запретил экс-президенту пожизненно занимать госдолжности. Несколько дней назад она заявила о планах баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес.
Суд подтвердил, что Киршнер с 2003 по 2015 год, будучи президентом, при инфраструктурных работах в провинции Санта-Крус действовала в интересах предпринимателя Ласаро Баеса. Она проводила нестандартные тендеры, завышала цены и не выполняла работы.
Это не первое судебное разбирательство. В августе 2022 года прокуратура Аргентины запросила наказание в виде 12 лет тюрьмы в отношении Киршнер. В конце марта этого года она обжаловала приговор в Верховном суде.
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В миреАргентинаКристина Фернандес де КиршнерБуэнос-Айрес (город)Санта-Крус (Боливия)
 
 
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