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Минсельхоз Московской области назвал число фермерских хозяйств в регионе
Минсельхоз Московской области назвал число фермерских хозяйств в регионе - РИА Новости, 10.06.2025
Минсельхоз Московской области назвал число фермерских хозяйств в регионе
Около 800 крестьянских хозяйств действует в Московской области, фермеры производят продукцию растениеводства, животноводства, продукты переработки – сыры,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:49:00+03:00
2025-06-10T19:49:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Около 800 крестьянских хозяйств действует в Московской области, фермеры производят продукцию растениеводства, животноводства, продукты переработки – сыры, мясные изделия, хлеб, молоко, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. В пресс-службе напомнили, что День российского фермера отмечается ежегодно 10 июня. "На долю малых форм хозяйствования приходится более 25% всего объема регионального агропрома – наши фермеры вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Также ведут работу по увеличению посевных площадей и вовлечению сельхозземель в оборот. Поздравляю с профессиональным праздником", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных. В региональном министерстве подчеркнули, что в 2025 году для аграриев предусмотрено свыше 30 мер финансовой господдержки.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз Московской области назвал число фермерских хозяйств в регионе
Минсельхоз Подмосковья: в регионе функционирует около 800 фермерских хозяйств
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Около 800 крестьянских хозяйств действует в Московской области, фермеры производят продукцию растениеводства, животноводства, продукты переработки – сыры, мясные изделия, хлеб, молоко, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
В пресс-службе напомнили, что День российского фермера отмечается ежегодно 10 июня.
"На долю малых форм хозяйствования приходится более 25% всего объема регионального агропрома – наши фермеры вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Также ведут работу по увеличению посевных площадей и вовлечению сельхозземель в оборот. Поздравляю с профессиональным праздником", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных.
В региональном министерстве подчеркнули, что в 2025 году для аграриев предусмотрено свыше 30 мер финансовой господдержки.