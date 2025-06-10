https://ria.ru/20250610/khokhyaystva-2022115487.html

Минсельхоз Московской области назвал число фермерских хозяйств в регионе

Минсельхоз Московской области назвал число фермерских хозяйств в регионе - РИА Новости, 10.06.2025

Минсельхоз Московской области назвал число фермерских хозяйств в регионе

Около 800 крестьянских хозяйств действует в Московской области, фермеры производят продукцию растениеводства, животноводства, продукты переработки – сыры,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:49:00+03:00

2025-06-10T19:49:00+03:00

2025-06-10T20:13:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Около 800 крестьянских хозяйств действует в Московской области, фермеры производят продукцию растениеводства, животноводства, продукты переработки – сыры, мясные изделия, хлеб, молоко, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. В пресс-службе напомнили, что День российского фермера отмечается ежегодно 10 июня. "На долю малых форм хозяйствования приходится более 25% всего объема регионального агропрома – наши фермеры вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Также ведут работу по увеличению посевных площадей и вовлечению сельхозземель в оборот. Поздравляю с профессиональным праздником", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных. В региональном министерстве подчеркнули, что в 2025 году для аграриев предусмотрено свыше 30 мер финансовой господдержки.

https://ria.ru/20250606/podmoskove-2021331880.html

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