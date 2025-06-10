https://ria.ru/20250610/khinshteyn-2021906803.html

Хинштейн прокомментировал видео со стрельбой из гранатомета в Судже

Хинштейн прокомментировал видео со стрельбой из гранатомета в Судже - РИА Новости, 10.06.2025

Хинштейн прокомментировал видео со стрельбой из гранатомета в Судже

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отреагировал в Telegram-канале на видео, на котором военный в российской форме стреляет из гранатомета... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T00:17:00+03:00

2025-06-10T00:17:00+03:00

2025-06-10T05:45:00+03:00

суджа

курская область

александр хинштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100903_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_f7834c79fc20aa7d60b2aba3f156820b.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отреагировал в Telegram-канале на видео, на котором военный в российской форме стреляет из гранатомета предположительно в Судже, отметив, что проверка по данному факту уже проведена: выяснилось, что стрелявший погиб в начале июня. Ранее в СМИ появилось видео, на котором военный в российской форме стреляет из гранатомета в Судже. На его рукаве виден шеврон с аббревиатурой "ВК", что означает принадлежность к органам военной комендатуры. "В соцсетях распространяется видео, где человек в российской военной форме целенаправленно бьёт из гранатомёта, как утверждается, по гражданской инфраструктуре в Судже. Выстрел едва не попал в храм, но зацепил жилые постройки. Разместивший запись ТГ-канал интересуется моей реакцией", — написал он.Хинштейн подчеркнул, что он, увидев ролик, обратился в органы военного управления и военной прокуратуры. "Как выяснилось, по данному факту уже проведена проверка. На видео — младший сержант 158-й военной комендатуры. И за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции", — добавил он.

https://ria.ru/20250609/kursk-2021875985.html

https://ria.ru/20250605/khinshteyn-2021096640.html

суджа

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

суджа, курская область, александр хинштейн