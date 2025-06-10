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Хинштейн прокомментировал видео со стрельбой из гранатомета в Судже - РИА Новости, 10.06.2025
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00:17 10.06.2025 (обновлено: 05:45 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/khinshteyn-2021906803.html
Хинштейн прокомментировал видео со стрельбой из гранатомета в Судже
Хинштейн прокомментировал видео со стрельбой из гранатомета в Судже - РИА Новости, 10.06.2025
Хинштейн прокомментировал видео со стрельбой из гранатомета в Судже
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отреагировал в Telegram-канале на видео, на котором военный в российской форме стреляет из гранатомета... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T00:17:00+03:00
2025-06-10T05:45:00+03:00
суджа
курская область
александр хинштейн
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отреагировал в Telegram-канале на видео, на котором военный в российской форме стреляет из гранатомета предположительно в Судже, отметив, что проверка по данному факту уже проведена: выяснилось, что стрелявший погиб в начале июня. Ранее в СМИ появилось видео, на котором военный в российской форме стреляет из гранатомета в Судже. На его рукаве виден шеврон с аббревиатурой "ВК", что означает принадлежность к органам военной комендатуры. "В соцсетях распространяется видео, где человек в российской военной форме целенаправленно бьёт из гранатомёта, как утверждается, по гражданской инфраструктуре в Судже. Выстрел едва не попал в храм, но зацепил жилые постройки. Разместивший запись ТГ-канал интересуется моей реакцией", — написал он.Хинштейн подчеркнул, что он, увидев ролик, обратился в органы военного управления и военной прокуратуры. "Как выяснилось, по данному факту уже проведена проверка. На видео — младший сержант 158-й военной комендатуры. И за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции", — добавил он.
https://ria.ru/20250609/kursk-2021875985.html
https://ria.ru/20250605/khinshteyn-2021096640.html
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суджа, курская область, александр хинштейн
Суджа, Курская область, Александр Хинштейн
Хинштейн прокомментировал видео со стрельбой из гранатомета в Судже

Хинштейн: стрелявший в Судже из гранатомета сержант погиб в ДТП

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкХинштейн
Хинштейн - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отреагировал в Telegram-канале на видео, на котором военный в российской форме стреляет из гранатомета предположительно в Судже, отметив, что проверка по данному факту уже проведена: выяснилось, что стрелявший погиб в начале июня.
Ранее в СМИ появилось видео, на котором военный в российской форме стреляет из гранатомета в Судже. На его рукаве виден шеврон с аббревиатурой "ВК", что означает принадлежность к органам военной комендатуры.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Хинштейн рассказал о ущербе от вторжения ВСУ в Курскую область
Вчера, 19:44
«
"В соцсетях распространяется видео, где человек в российской военной форме целенаправленно бьёт из гранатомёта, как утверждается, по гражданской инфраструктуре в Судже. Выстрел едва не попал в храм, но зацепил жилые постройки. Разместивший запись ТГ-канал интересуется моей реакцией", — написал он.
Хинштейн подчеркнул, что он, увидев ролик, обратился в органы военного управления и военной прокуратуры.
"Как выяснилось, по данному факту уже проведена проверка. На видео — младший сержант 158-й военной комендатуры. И за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции", — добавил он.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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