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В Хабаровском крае модернизируют учреждения культуры, заявил губернатор - РИА Новости, 10.06.2025
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
11:49 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/khabarovsk-2021968071.html
В Хабаровском крае модернизируют учреждения культуры, заявил губернатор
В Хабаровском крае модернизируют учреждения культуры, заявил губернатор - РИА Новости, 10.06.2025
В Хабаровском крае модернизируют учреждения культуры, заявил губернатор
В Хабаровском крае модернизируют учреждения культуры по созданной региональной программе, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:49:00+03:00
2025-06-10T11:49:00+03:00
хабаровский край
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дмитрий демешин
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ХАБАРОВСК, 10 июн - РИА Новости. В Хабаровском крае модернизируют учреждения культуры по созданной региональной программе, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Глава региона объявил об этом решении на заседании президиума правительства. Он отметил, что в представленном ему министерством культуры края докладе определена ключевая проблема отрасли – физический и моральный износ зданий культурно-досуговых учреждений. Многие из них требуют серьёзного обновления для соответствия современным стандартам и создания комфортных условий для жителей. "Я предложил запустить в Хабаровском крае региональную программу модернизации учреждений культуры. С этого года эта сфера входит в новый нацпроект "Семья", старт которому дал президент России. Наша краевая программа дополнит его и позволит отремонтировать больше домов культуры и клубов. Ежегодное финансирование из краевого бюджета - 150 миллионов рублей", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Губернатор поручил министру культуры края подготовить нормативно-правовые документы новой государственной программы. Особое внимание в ней будет уделено учреждениям в отдалённых районах. "В Хабаровском крае не должно быть окраин, особенно это касается учреждений культуры на удалённых территориях. Они там важнее даже, чем в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Почему? Потому что там людям больше некуда пойти. И, конечно, нам очень важно, чтобы у жителей края были достойные условия и для работы, и для духовного развития", - заключил губернатор. Кроме того, министерству туризма края поручено интегрировать культурные объекты районов в региональные туристские маршруты, а также презентовать их потенциал в визит-центре Амурского Утёса и Досуговом центре.
https://ria.ru/20250603/muzey-2020590642.html
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хабаровский край, дмитрий демешин, россия, хабаровск
Хабаровский край, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Россия, Хабаровск
В Хабаровском крае модернизируют учреждения культуры, заявил губернатор

Демешин: в Хабаровском крае модернизируют учреждения культуры

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 10 июн - РИА Новости. В Хабаровском крае модернизируют учреждения культуры по созданной региональной программе, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
Глава региона объявил об этом решении на заседании президиума правительства. Он отметил, что в представленном ему министерством культуры края докладе определена ключевая проблема отрасли – физический и моральный износ зданий культурно-досуговых учреждений. Многие из них требуют серьёзного обновления для соответствия современным стандартам и создания комфортных условий для жителей.
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"Я предложил запустить в Хабаровском крае региональную программу модернизации учреждений культуры. С этого года эта сфера входит в новый нацпроект "Семья", старт которому дал президент России. Наша краевая программа дополнит его и позволит отремонтировать больше домов культуры и клубов. Ежегодное финансирование из краевого бюджета - 150 миллионов рублей", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Губернатор поручил министру культуры края подготовить нормативно-правовые документы новой государственной программы. Особое внимание в ней будет уделено учреждениям в отдалённых районах.
"В Хабаровском крае не должно быть окраин, особенно это касается учреждений культуры на удалённых территориях. Они там важнее даже, чем в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Почему? Потому что там людям больше некуда пойти. И, конечно, нам очень важно, чтобы у жителей края были достойные условия и для работы, и для духовного развития", - заключил губернатор.
Кроме того, министерству туризма края поручено интегрировать культурные объекты районов в региональные туристские маршруты, а также презентовать их потенциал в визит-центре Амурского Утёса и Досуговом центре.
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Хабаровский крайХабаровский крайДмитрий ДемешинРоссияХабаровск
 
 
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