https://ria.ru/20250610/khabarovsk-2021968071.html

В Хабаровском крае модернизируют учреждения культуры, заявил губернатор

В Хабаровском крае модернизируют учреждения культуры, заявил губернатор - РИА Новости, 10.06.2025

В Хабаровском крае модернизируют учреждения культуры, заявил губернатор

В Хабаровском крае модернизируют учреждения культуры по созданной региональной программе, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:49:00+03:00

2025-06-10T11:49:00+03:00

2025-06-10T11:49:00+03:00

хабаровский край

хабаровский край

дмитрий демешин

россия

хабаровск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997021549_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_440a244ac1383897f20ae96efec29c6e.jpg

ХАБАРОВСК, 10 июн - РИА Новости. В Хабаровском крае модернизируют учреждения культуры по созданной региональной программе, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Глава региона объявил об этом решении на заседании президиума правительства. Он отметил, что в представленном ему министерством культуры края докладе определена ключевая проблема отрасли – физический и моральный износ зданий культурно-досуговых учреждений. Многие из них требуют серьёзного обновления для соответствия современным стандартам и создания комфортных условий для жителей. "Я предложил запустить в Хабаровском крае региональную программу модернизации учреждений культуры. С этого года эта сфера входит в новый нацпроект "Семья", старт которому дал президент России. Наша краевая программа дополнит его и позволит отремонтировать больше домов культуры и клубов. Ежегодное финансирование из краевого бюджета - 150 миллионов рублей", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Губернатор поручил министру культуры края подготовить нормативно-правовые документы новой государственной программы. Особое внимание в ней будет уделено учреждениям в отдалённых районах. "В Хабаровском крае не должно быть окраин, особенно это касается учреждений культуры на удалённых территориях. Они там важнее даже, чем в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Почему? Потому что там людям больше некуда пойти. И, конечно, нам очень важно, чтобы у жителей края были достойные условия и для работы, и для духовного развития", - заключил губернатор. Кроме того, министерству туризма края поручено интегрировать культурные объекты районов в региональные туристские маршруты, а также презентовать их потенциал в визит-центре Амурского Утёса и Досуговом центре.

https://ria.ru/20250603/muzey-2020590642.html

https://ria.ru/20250520/sotrudnichestvo-2018043821.html

хабаровский край

россия

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровский край, дмитрий демешин, россия, хабаровск