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Суд обязал водителя, сбившего девочку в Калининграде, лечиться у психиатра - РИА Новости, 10.06.2025
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18:25 10.06.2025 (обновлено: 18:26 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/kaliningrad-2022094104.html
Суд обязал водителя, сбившего девочку в Калининграде, лечиться у психиатра
Суд обязал водителя, сбившего девочку в Калининграде, лечиться у психиатра - РИА Новости, 10.06.2025
Суд обязал водителя, сбившего девочку в Калининграде, лечиться у психиатра
Суд в Калининграде обязал водителя внедорожника, который въехал на остановку на улице Киевской в Калининграде и насмерть сбил девочку, лечиться у психиатра,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:25:00+03:00
2025-06-10T18:26:00+03:00
происшествия
калининград
россия
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КАЛИНИНГРАД, 10 июн — РИА. Суд в Калининграде обязал водителя внедорожника, который въехал на остановку на улице Киевской в Калининграде и насмерть сбил девочку, лечиться у психиатра, сообщает пресс-служба областного суда. По версии следствия, в ноябре 2023 года водитель автомобиля BMW допустил наезд на остановку общественного транспорта на улице Киевской в Калининграде. В результате происшествия погибла 7-летняя девочка, ее дедушке причинен тяжкий вред здоровью. "Водитель внедорожника, въехавшего на остановку на улице Киевской и насмерть сбившего девочку, обязан лечиться у психиатра. На применении этой меры настаивала сторона обвинения… Признав, что А. нуждается в медицинском контроле, суд удовлетворил требование прокуратуры и применил в отношении А. принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении. Отмечается, что уголовное дело получило общественный резонанс и расследовалось почти 16 месяцев следственным отделом ОМВД России по Московскому району города Калининграда. Прокурор Московского района, изучив уголовное дело в отношении А., пришла к выводу о том, что он не подлежит уголовной ответственности и не может быть осужден. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры, 24 марта прокурор утвердила постановление о направлении этого дела в суд с ходатайством о применении в отношении А. принудительных мер медицинского характера. В ходатайстве указано, что в момент наезда на остановку с А. случилось "временное расстройство" в виде приступа с кратковременной утратой сознания. И следователь, и прокурор, полагают, что в момент наезда он не мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими, то есть был невменяем. Теперь водитель здоров, но нуждается в принудительном наблюдении и лечении у врача-психиатра в амбулаторных условиях. "При поступлении в суд уголовного дела с требованием применить медицинские меры (не с обвинительным заключением), суд по закону обязан рассмотреть именно это требование (по правилам главы 51 УПК РФ). В силу закона суд в этом случае связан мнением государственного обвинения и не может привлечь лицо к уголовной ответственности по своей инициативе", - добавили в пресс-службе суда.
https://ria.ru/20250603/deputat-2020721981.html
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происшествия, калининград, россия
Происшествия, Калининград, Россия
Суд обязал водителя, сбившего девочку в Калининграде, лечиться у психиатра

В Калининграде водителя, насмерть сбившего девочку, обязали лечиться у психиатра

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 10 июн — РИА. Суд в Калининграде обязал водителя внедорожника, который въехал на остановку на улице Киевской в Калининграде и насмерть сбил девочку, лечиться у психиатра, сообщает пресс-служба областного суда.
По версии следствия, в ноябре 2023 года водитель автомобиля BMW допустил наезд на остановку общественного транспорта на улице Киевской в Калининграде. В результате происшествия погибла 7-летняя девочка, ее дедушке причинен тяжкий вред здоровью.
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Курганский депутат насмерть сбил мотоциклиста
3 июня, 18:03
"Водитель внедорожника, въехавшего на остановку на улице Киевской и насмерть сбившего девочку, обязан лечиться у психиатра. На применении этой меры настаивала сторона обвинения… Признав, что А. нуждается в медицинском контроле, суд удовлетворил требование прокуратуры и применил в отношении А. принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело получило общественный резонанс и расследовалось почти 16 месяцев следственным отделом ОМВД России по Московскому району города Калининграда. Прокурор Московского района, изучив уголовное дело в отношении А., пришла к выводу о том, что он не подлежит уголовной ответственности и не может быть осужден.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры, 24 марта прокурор утвердила постановление о направлении этого дела в суд с ходатайством о применении в отношении А. принудительных мер медицинского характера. В ходатайстве указано, что в момент наезда на остановку с А. случилось "временное расстройство" в виде приступа с кратковременной утратой сознания. И следователь, и прокурор, полагают, что в момент наезда он не мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими, то есть был невменяем. Теперь водитель здоров, но нуждается в принудительном наблюдении и лечении у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
"При поступлении в суд уголовного дела с требованием применить медицинские меры (не с обвинительным заключением), суд по закону обязан рассмотреть именно это требование (по правилам главы 51 УПК РФ). В силу закона суд в этом случае связан мнением государственного обвинения и не может привлечь лицо к уголовной ответственности по своей инициативе", - добавили в пресс-службе суда.
Суд - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Суд арестовал водителя, сбившего насмерть школьницу в Саратове
29 мая, 19:00
 
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