https://ria.ru/20250610/kalifornija-2022016685.html

Протестующие в Калифорнии разграбили магазины известных брендов

Протестующие в Калифорнии разграбили магазины известных брендов - РИА Новости, 10.06.2025

Протестующие в Калифорнии разграбили магазины известных брендов

Протестующие в Калифорнии разграбили магазины известных брендов, в том числе Adidas и Apple, сообщают радиостанция KTLA и издание Insider Paper. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:40:00+03:00

2025-06-10T14:40:00+03:00

2025-06-10T14:40:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Протестующие в Калифорнии разграбили магазины известных брендов, в том числе Adidas и Apple, сообщают радиостанция KTLA и издание Insider Paper. "На видео показано, как погромщики заходят в магазин (оператора связи – ред.) T-Mobile… после того, как выбивают стекло входной двери… Вооруженные силовики также прибыли в магазин Adidas после сообщении о разграблении", - отмечает KTLA. В свою очередь, Insider Paper приводит видео того, как погромщики грабят магазин Apple Store в центре Лос-Анджелеса. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.

https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2021940617.html

https://ria.ru/20250610/ssha-2021824275.html

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