https://ria.ru/20250610/jakutija-2021976405.html

Самолет Ан-2 получил повреждения при посадке в Якутии

Самолет Ан-2 получил повреждения при посадке в Якутии - РИА Новости, 10.06.2025

Самолет Ан-2 получил повреждения при посадке в Якутии

Самолет Ан-2 в Якутии был найден с повреждениями, устанавливается сумма ущерба, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает пресс-служба Восточного... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:20:00+03:00

2025-06-10T12:20:00+03:00

2025-06-10T13:33:00+03:00

происшествия

россия

томпонский район

евгений перфильев

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ан-2

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Самолет Ан-2 в Якутии был найден с повреждениями, устанавливается сумма ущерба, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Ранее министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев сообщил РИА Новости, что находившиеся на борту самолета Ан-2, который подал сигнал бедствия в Якутии, получили легкие ранения. "В ходе проведения поисковых мероприятий обнаружено воздушное судно с повреждениями, устанавливается сумма ущерба. Пострадавших нет. Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится процессуальная проверка по статье 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. На опубликованных ведомством кадрах, самолет лежит в лесной полосе, видно, что при аварийной посадке Ан-2 повредил левое крыло, которое, вероятно, сильно пострадало от контакта с деревом. Ранее во вторник самолет Ан-2 подал сигнал бедствия в Томпонском районе Якутии, на борту находились два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны. В пресс-службе региональной Службы спасения сообщали РИА Новости, что самолет отображается на радаре, возможно, у него сломалась рация. По данным Росавиации, на борту находились спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы (входит в состав подведомственного Росавиации ФКУ "Дальневосточный АПСЦ").

https://ria.ru/20250610/an-2-2021962005.html

https://ria.ru/20250609/samolet-2021728458.html

россия

томпонский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, томпонский район, евгений перфильев, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-2