Самолет Ан-2 получил повреждения при посадке в Якутии
Самолет Ан-2 поврежден при посадке в Якутии, устанавливается сумма ущерба
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииСамолет Ан-2 после аварийной посадки в Якутии
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Самолет Ан-2 после аварийной посадки в Якутии
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Самолет Ан-2 в Якутии был найден с повреждениями, устанавливается сумма ущерба, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Ранее министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев сообщил РИА Новости, что находившиеся на борту самолета Ан-2, который подал сигнал бедствия в Якутии, получили легкие ранения.
"В ходе проведения поисковых мероприятий обнаружено воздушное судно с повреждениями, устанавливается сумма ущерба. Пострадавших нет. Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится процессуальная проверка по статье 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
На опубликованных ведомством кадрах, самолет лежит в лесной полосе, видно, что при аварийной посадке Ан-2 повредил левое крыло, которое, вероятно, сильно пострадало от контакта с деревом.
Ранее во вторник самолет Ан-2 подал сигнал бедствия в Томпонском районе Якутии, на борту находились два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны. В пресс-службе региональной Службы спасения сообщали РИА Новости, что самолет отображается на радаре, возможно, у него сломалась рация. По данным Росавиации, на борту находились спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы (входит в состав подведомственного Росавиации ФКУ "Дальневосточный АПСЦ").