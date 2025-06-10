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Самолет Ан-2 получил повреждения при посадке в Якутии - РИА Новости, 10.06.2025
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12:20 10.06.2025 (обновлено: 13:33 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/jakutija-2021976405.html
Самолет Ан-2 получил повреждения при посадке в Якутии
Самолет Ан-2 получил повреждения при посадке в Якутии - РИА Новости, 10.06.2025
Самолет Ан-2 получил повреждения при посадке в Якутии
Самолет Ан-2 в Якутии был найден с повреждениями, устанавливается сумма ущерба, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает пресс-служба Восточного... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:20:00+03:00
2025-06-10T13:33:00+03:00
происшествия
россия
томпонский район
евгений перфильев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-2
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Самолет Ан-2 в Якутии был найден с повреждениями, устанавливается сумма ущерба, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Ранее министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев сообщил РИА Новости, что находившиеся на борту самолета Ан-2, который подал сигнал бедствия в Якутии, получили легкие ранения. "В ходе проведения поисковых мероприятий обнаружено воздушное судно с повреждениями, устанавливается сумма ущерба. Пострадавших нет. Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится процессуальная проверка по статье 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. На опубликованных ведомством кадрах, самолет лежит в лесной полосе, видно, что при аварийной посадке Ан-2 повредил левое крыло, которое, вероятно, сильно пострадало от контакта с деревом. Ранее во вторник самолет Ан-2 подал сигнал бедствия в Томпонском районе Якутии, на борту находились два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны. В пресс-службе региональной Службы спасения сообщали РИА Новости, что самолет отображается на радаре, возможно, у него сломалась рация. По данным Росавиации, на борту находились спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы (входит в состав подведомственного Росавиации ФКУ "Дальневосточный АПСЦ").
https://ria.ru/20250610/an-2-2021962005.html
https://ria.ru/20250609/samolet-2021728458.html
россия
томпонский район
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происшествия, россия, томпонский район, евгений перфильев, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-2
Происшествия, Россия, Томпонский район, Евгений Перфильев, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-2
Самолет Ан-2 получил повреждения при посадке в Якутии

Самолет Ан-2 поврежден при посадке в Якутии, устанавливается сумма ущерба

© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииСамолет Ан-2 после аварийной посадки в Якутии
Самолет Ан-2 после аварийной посадки в Якутии - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Самолет Ан-2 после аварийной посадки в Якутии
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Самолет Ан-2 в Якутии был найден с повреждениями, устанавливается сумма ущерба, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Ранее министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев сообщил РИА Новости, что находившиеся на борту самолета Ан-2, который подал сигнал бедствия в Якутии, получили легкие ранения.
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Находившиеся на борту Ан-2 в Якутии получили легкие ранения
Вчера, 11:14
"В ходе проведения поисковых мероприятий обнаружено воздушное судно с повреждениями, устанавливается сумма ущерба. Пострадавших нет. Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится процессуальная проверка по статье 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
На опубликованных ведомством кадрах, самолет лежит в лесной полосе, видно, что при аварийной посадке Ан-2 повредил левое крыло, которое, вероятно, сильно пострадало от контакта с деревом.
Ранее во вторник самолет Ан-2 подал сигнал бедствия в Томпонском районе Якутии, на борту находились два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны. В пресс-службе региональной Службы спасения сообщали РИА Новости, что самолет отображается на радаре, возможно, у него сломалась рация. По данным Росавиации, на борту находились спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы (входит в состав подведомственного Росавиации ФКУ "Дальневосточный АПСЦ").
Пассажирский самолет упал в американском штате Теннесси - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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ПроисшествияРоссияТомпонский районЕвгений ПерфильевСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ан-2
 
 
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