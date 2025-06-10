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Нетаньяху отметил прогресс в переговорах по освобождению заложников
Нетаньяху отметил прогресс в переговорах по освобождению заложников - РИА Новости, 10.06.2025
Нетаньяху отметил прогресс в переговорах по освобождению заложников
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в переговорах об освобождении заложников и сделке по Газе наметился существенный прогресс, но подчеркнул, РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:23:00+03:00
2025-06-10T18:23:00+03:00
2025-06-10T18:23:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в переговорах об освобождении заложников и сделке по Газе наметился существенный прогресс, но подчеркнул, что еще рано питать "излишние надежды". "Есть существенный прогресс (в переговорах по освобождению заложников - ред.), но я считаю, что еще рано питать излишние надежды", - заявил премьер, слова которого распространила его пресс-служба. В офисе израильского премьера отметили, что переговоры продолжаются с "решимостью, осторожностью и постоянной заботой о безопасности граждан Израиля и возвращении всех заложников". Согласно официальным данным, в секторе Газа до сих пор удерживаются еще 55 заложников, больше половины из которых считаются погибшими. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
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в мире, цены на нефть, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Нетаньяху отметил прогресс в переговорах по освобождению заложников
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по заложникам в секторе Газа