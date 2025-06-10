https://ria.ru/20250610/izrail-2021916001.html

МИД Израиля заявило, что активисты с "Мадлен" прибыли в аэропорт Бен-Гурион

МИД Израиля заявило, что активисты с "Мадлен" прибыли в аэропорт Бен-Гурион - РИА Новости, 10.06.2025

МИД Израиля заявило, что активисты с "Мадлен" прибыли в аэропорт Бен-Гурион

МИД Израиля заявил, что находившиеся на судне "Мадлен" прибыли в аэропорт Бен-Гурион, ожидается, что некоторые из них вскоре покинут страну, а те, кто откажется РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T04:07:00+03:00

2025-06-10T04:07:00+03:00

2025-06-10T04:07:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. МИД Израиля заявил, что находившиеся на судне "Мадлен" прибыли в аэропорт Бен-Гурион, ожидается, что некоторые из них вскоре покинут страну, а те, кто откажется подписать документы о депортации, предстанут перед судебным органом. Международная инициатива по доставке гумпомощи в сектор Газа "Флотилия свободы" во вторник подтвердила, что судно "Мадлен" с шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и другими пропалестинскими активистами прибыло в израильский порт Ашдод, отметив, что, как ожидается, их переведут в следственный изолятор, если они не согласятся уехать немедленно. "Пассажиры "Селфи-яхты" прибыли в аэропорт Бен-Гурион, чтобы покинуть Израиль и вернуться на родину. Ожидается, что некоторые из пассажиров "Селфи-яхты" покинут страну в течение ближайших нескольких часов. Те, кто откажется подписать документы о депортации и покинуть Израиль, предстанут перед судебным органом в соответствии с израильским законодательством, который примет решение об их депортации", - говорится в сообщении МИД Израиля в социальной сети X. По данным МИД Израиля, в аэропорту их встретили консулы из их стран. Ранее агентство Рейтер передавало, что израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором находилась Тунберг, связь с судном была потеряна. МИД Израиля сообщил, что судно "Мадлен" направилось к берегам Израиля, а представитель израильского кабмина Давид Менцер заявил, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее. Парусное судно, на котором находились Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыло к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.

https://ria.ru/20250610/tramp-2021915179.html

https://ria.ru/20250610/aktivisty-2021914434.html

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в мире, израиль, ашдод, египет, грета тунберг, флотилия свободы