https://ria.ru/20250610/investproekty-2022078755.html

Запуск 18 инвестпроектов в АПК планируется в Липецкой области в 2025 году

Запуск 18 инвестпроектов в АПК планируется в Липецкой области в 2025 году - РИА Новости, 10.06.2025

Запуск 18 инвестпроектов в АПК планируется в Липецкой области в 2025 году

В этом году в агропромышленном комплексе (АПК) Липецкой области планируется запуск 18 крупных инвестпроектов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:43:00+03:00

2025-06-10T17:43:00+03:00

2025-06-10T17:43:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 10 июн - РИА Новости. В этом году в агропромышленном комплексе (АПК) Липецкой области планируется запуск 18 крупных инвестпроектов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, выступая с отчетом перед депутатами областного совета. Он отметил, что в их числе завод по переработке масличных, расширение производства дрожжей и переработки картофеля, новые фермы. По словам Артамонова, в региональном сельском хозяйстве также планируется создать 1,6 тысячи новых рабочих мест. Параллельно решается вопрос, кто будет на них работать в будущем. Для этого в 2025 году откроется еще 11 агротехклассов – в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - плюсом к 18 уже созданным. В Липецком и Становлянском округах такие классы появятся впервые. "Ребята будут углубленно изучать биологию, химию, математику, физику и знакомиться с инновационным сельским хозяйством на предприятиях региона. А работающие в агротехклассах педагоги будут получать плюс 30 тысяч рублей в месяц за ведение профильных предметов", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250605/proforientatsiya-2021058762.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов