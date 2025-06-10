Рейтинг@Mail.ru
Запуск 18 инвестпроектов в АПК планируется в Липецкой области в 2025 году - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
17:43 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/investproekty-2022078755.html
Запуск 18 инвестпроектов в АПК планируется в Липецкой области в 2025 году
Запуск 18 инвестпроектов в АПК планируется в Липецкой области в 2025 году - РИА Новости, 10.06.2025
Запуск 18 инвестпроектов в АПК планируется в Липецкой области в 2025 году
В этом году в агропромышленном комплексе (АПК) Липецкой области планируется запуск 18 крупных инвестпроектов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:43:00+03:00
2025-06-10T17:43:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345150_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_fd12853053f56a5f7bbf67685e4f93ec.jpg
ЛИПЕЦК, 10 июн - РИА Новости. В этом году в агропромышленном комплексе (АПК) Липецкой области планируется запуск 18 крупных инвестпроектов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, выступая с отчетом перед депутатами областного совета. Он отметил, что в их числе завод по переработке масличных, расширение производства дрожжей и переработки картофеля, новые фермы. По словам Артамонова, в региональном сельском хозяйстве также планируется создать 1,6 тысячи новых рабочих мест. Параллельно решается вопрос, кто будет на них работать в будущем. Для этого в 2025 году откроется еще 11 агротехклассов – в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - плюсом к 18 уже созданным. В Липецком и Становлянском округах такие классы появятся впервые. "Ребята будут углубленно изучать биологию, химию, математику, физику и знакомиться с инновационным сельским хозяйством на предприятиях региона. А работающие в агротехклассах педагоги будут получать плюс 30 тысяч рублей в месяц за ведение профильных предметов", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250605/proforientatsiya-2021058762.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345150_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_6819555ab9ef9220aeee63345f378901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Запуск 18 инвестпроектов в АПК планируется в Липецкой области в 2025 году

Запуск 18 инвестпроектов в сфере АПК планируется в Липецкой области

© Фото предоставлено правительством Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото предоставлено правительством Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 10 июн - РИА Новости. В этом году в агропромышленном комплексе (АПК) Липецкой области планируется запуск 18 крупных инвестпроектов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, выступая с отчетом перед депутатами областного совета.
Он отметил, что в их числе завод по переработке масличных, расширение производства дрожжей и переработки картофеля, новые фермы.
По словам Артамонова, в региональном сельском хозяйстве также планируется создать 1,6 тысячи новых рабочих мест. Параллельно решается вопрос, кто будет на них работать в будущем. Для этого в 2025 году откроется еще 11 агротехклассов – в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - плюсом к 18 уже созданным. В Липецком и Становлянском округах такие классы появятся впервые.
"Ребята будут углубленно изучать биологию, химию, математику, физику и знакомиться с инновационным сельским хозяйством на предприятиях региона. А работающие в агротехклассах педагоги будут получать плюс 30 тысяч рублей в месяц за ведение профильных предметов", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Лучшие практики профориентации студентов обсудили в Липецкой области
5 июня, 12:09
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала