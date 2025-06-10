https://ria.ru/20250610/gospremiya-2021969005.html

Стали известны лауреаты госпремий 2024 года

Стали известны лауреаты госпремий 2024 года - РИА Новости, 10.06.2025

Стали известны лауреаты госпремий 2024 года

Президент Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за 2024 год. Имена лауреатов — в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:55:00+03:00

2025-06-10T11:55:00+03:00

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общество

москва

юрий поляков (писатель)

российская академия наук

санкт-петербургский государственный университет

московский физико-технический институт

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за 2024 год. Имена лауреатов — в материале РИА Новости.В области науки и технологий:В области литературы и искусства:За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности:За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности:За выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности:

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2025

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общество, москва, юрий поляков (писатель), российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, московский физико-технический институт