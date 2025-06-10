Стали известны лауреаты госпремий 2024 года
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНа церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации
На церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за 2024 год. Имена лауреатов — в материале РИА Новости.
В области науки и технологий:
- доктор физико-математических наук Николай Кузнецов;
- директор Института археологии РАН Николай Макаров;
- ведущий научный сотрудник МФТИ Максим Никитин.
В области литературы и искусства:
- писатель Юрий Поляков;
- директор Дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова;
- руководитель Московской академической филармонии Александр Чайковский.
За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности:
- научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности:
- руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович.
За выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности:
- гендиректор Центра диагностики и хирургии заднего отдела глаза Георгий Столяренко.
Врачи перевели средства от госпремии на помощь жителям новых регионов
30 июля 2024, 10:28