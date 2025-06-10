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Стали известны лауреаты госпремий 2024 года - РИА Новости, 10.06.2025
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11:55 10.06.2025 (обновлено: 15:10 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/gospremiya-2021969005.html
Стали известны лауреаты госпремий 2024 года
Стали известны лауреаты госпремий 2024 года - РИА Новости, 10.06.2025
Стали известны лауреаты госпремий 2024 года
Президент Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за 2024 год. Имена лауреатов — в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2025
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общество
москва
юрий поляков (писатель)
российская академия наук
санкт-петербургский государственный университет
московский физико-технический институт
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за 2024 год. Имена лауреатов — в материале РИА Новости.В области науки и технологий:В области литературы и искусства:За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности:За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности:За выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности:
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москва
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общество, москва, юрий поляков (писатель), российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, московский физико-технический институт
Общество, Москва, Юрий Поляков (писатель), Российская академия наук, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт

Стали известны лауреаты госпремий 2024 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНа церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации
На церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / POOL
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На церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за 2024 год. Имена лауреатов — в материале РИА Новости.
В области науки и технологий:
  • доктор физико-математических наук Николай Кузнецов;
  • директор Института археологии РАН Николай Макаров;
  • ведущий научный сотрудник МФТИ Максим Никитин.
В области литературы и искусства:
За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности:
За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности:
  • руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович.
За выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности:
  • гендиректор Центра диагностики и хирургии заднего отдела глаза Георгий Столяренко.
Руководитель Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России Сергей Готье - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Врачи перевели средства от госпремии на помощь жителям новых регионов
30 июля 2024, 10:28
 
ОбществоМоскваЮрий Поляков (писатель)Российская академия наукСанкт-Петербургский государственный университетМосковский физико-технический институт
 
 
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