https://ria.ru/20250610/gosduma-2021913198.html

В Госдуме предложили защитить права граждан при реализации программы КРТ

В Госдуме предложили защитить права граждан при реализации программы КРТ - РИА Новости, 10.06.2025

В Госдуме предложили защитить права граждан при реализации программы КРТ

Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, которым предлагается защитить права граждан в рамках реализации программы комплексного развития... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T02:57:00+03:00

2025-06-10T02:57:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, которым предлагается защитить права граждан в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), в частности, регионы РФ получат право самостоятельно устанавливать требования к местам расположения новых многоквартирных домов (МКД) для переселения граждан, сообщил РИА Новости зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента заксобранием Санкт-Петербурга в 2023 году, далее его доработкой занимался профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Дума приняла его в первом чтении 25 февраля 2025 года. "Ко второму чтению подготовлены важные поправки в законопроект о КРТ. Во-первых, регионы получат полномочия самостоятельно устанавливать требования к местам расположения новых МКД для переселения из жилья в рамках КРТ. Число ситуаций, когда человека переселяют абсолютно в другой конец города, может сократиться. Это защита наших граждан", - сказал Колунов. По словам парламентария, еще одна важная поправка призвана защитить жителей домов, в которых общее собрание собственников (ОСС) по вопросу включения в программу КРТ или не состоялось, или задержалось. "Сегодня в рамках проведения КРТ в МКД должны проходить ОСС, на которых и принимается решение – хотят жильцы дома включаться в программу КРТ или нет. Если такое собрание в установленное время не проводится, решение ОСС не предоставляет, то дом автоматически включается в программу. Поправки же дают регионам право регулировать этот вопрос на своем уровне, автоматом не включать такие дома в программу. Понимаем, что жителям может потребоваться дополнительное время на юридические вопросы или их изучение. Это еще одна мера защиты наших граждан", - заключил он.

https://ria.ru/20250601/gosduma-2020210337.html

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общество, жилье, россия, санкт-петербург, госдума рф