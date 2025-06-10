https://ria.ru/20250610/gosdep-2022132881.html
США продолжают контакты как с Россией, так и с Украиной, заявил Госдеп
США продолжают контакты как с Россией, так и с Украиной, заявил Госдеп - РИА Новости, 10.06.2025
США продолжают контакты как с Россией, так и с Украиной, заявил Госдеп
США на самом высоком уровне продолжают контакты как с РФ, так и с Украиной по урегулированию конфликта, заявила во вторник официальный представитель... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T22:05:00+03:00
2025-06-10T22:05:00+03:00
2025-06-10T22:21:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
россия
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США на самом высоком уровне продолжают контакты как с РФ, так и с Украиной по урегулированию конфликта, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс."Мы уже некоторое время говорим, что единственное реальное решение может быть достигнуто путем прямого разговора сторон. И это то, что мы здесь видим, по крайней мере, в этом отношении. И мы, конечно, остаемся в тесном контакте с обеими сторонами на самых высоких уровнях", - заявила она на брифинге, отвечая на вопрос про Россию и Украину.США приветствуют очередной обмен военнопленными, проведенный Россией и Украиной в соответствии с договоренностями, ранее достигнутыми в Стамбуле, отметила она.
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в мире, россия, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, украина, сша
В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Украина, США
США продолжают контакты как с Россией, так и с Украиной, заявил Госдеп
Госдеп: США продолжают контакты как с Россией, так и с Украиной