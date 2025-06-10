Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал гостей концерта к 95-летию со дня рождения Глазунова - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:11 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/glazunov-2022108819.html
Путин поприветствовал гостей концерта к 95-летию со дня рождения Глазунова
Путин поприветствовал гостей концерта к 95-летию со дня рождения Глазунова - РИА Новости, 10.06.2025
Путин поприветствовал гостей концерта к 95-летию со дня рождения Глазунова
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей концерта, посвященного 95-летию со дня рождения народного художника СССР Ильи Глазунова,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:11:00+03:00
2025-06-10T19:11:00+03:00
культура
россия
ссср
илья глазунов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149815/52/1498155278_0:398:1632:1315_1920x0_80_0_0_3f7fb55197d46ef2b7d0527b21c05c1f.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей концерта, посвященного 95-летию со дня рождения народного художника СССР Ильи Глазунова, отметив, что творчество художника проникнуто любовью в родине, гордостью за победы предков, верой в великое будущее народа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Этот юбилей – знаменательная дата для отечественного искусства, для всей нашей культуры. Илья Глазунов был выдающимся сыном России, патриотом, подвижником и созидателем, личностью поистине исторического масштаба. Его вдохновенное творчество проникнуто искренней любовью к Отечеству, гордостью за ратные победы и свершения предков, верой в великое будущее нашего народа, который, несмотря на все испытания, сохранил свои традиции, духовно-нравственные ценности", - говорится в сообщении. Глава государства добавил, что глубокого уважения заслуживает общественная, наставническая и просветительская деятельность Ильи Глазунова, а также его забота о сбережении памятников архитектуры, воспитании одарённой молодёжи. "Всегда с особыми, тёплыми чувствами вспоминаю встречи с этим мудрым, душевно щедрым, обладавшим огромным внутренним достоинством человеком, чьё имя навечно вошло в тысячелетнюю летопись России", - отметил Путин.
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149815/52/1498155278_0:245:1632:1468_1920x0_80_0_0_0d07bc2a4c88ef6fb063eb5e058eff90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ссср, илья глазунов, владимир путин
Культура, Россия, СССР, Илья Глазунов, Владимир Путин
Путин поприветствовал гостей концерта к 95-летию со дня рождения Глазунова

Путин заявил, что творчество Глазунова проникнуто гордостью за победы предков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкХудожник Илья Глазунов
Художник Илья Глазунов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Художник Илья Глазунов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей концерта, посвященного 95-летию со дня рождения народного художника СССР Ильи Глазунова, отметив, что творчество художника проникнуто любовью в родине, гордостью за победы предков, верой в великое будущее народа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Этот юбилей – знаменательная дата для отечественного искусства, для всей нашей культуры. Илья Глазунов был выдающимся сыном России, патриотом, подвижником и созидателем, личностью поистине исторического масштаба. Его вдохновенное творчество проникнуто искренней любовью к Отечеству, гордостью за ратные победы и свершения предков, верой в великое будущее нашего народа, который, несмотря на все испытания, сохранил свои традиции, духовно-нравственные ценности", - говорится в сообщении.
Глава государства добавил, что глубокого уважения заслуживает общественная, наставническая и просветительская деятельность Ильи Глазунова, а также его забота о сбережении памятников архитектуры, воспитании одарённой молодёжи.
"Всегда с особыми, тёплыми чувствами вспоминаю встречи с этим мудрым, душевно щедрым, обладавшим огромным внутренним достоинством человеком, чьё имя навечно вошло в тысячелетнюю летопись России", - отметил Путин.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В.Путин посетил Музей сословий России картинной галереи художника И.Глазунова в Москве,
Президент РФ В.Путин посетил Музей сословий России картинной галереи художника И.Глазунова в Москве, - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ В.Путин посетил Музей сословий России картинной галереи художника И.Глазунова в Москве,
 
КультураРоссияСССРИлья ГлазуновВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала