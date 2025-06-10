Путин поприветствовал гостей концерта к 95-летию со дня рождения Глазунова
Путин заявил, что творчество Глазунова проникнуто гордостью за победы предков
Художник Илья Глазунов . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей концерта, посвященного 95-летию со дня рождения народного художника СССР Ильи Глазунова, отметив, что творчество художника проникнуто любовью в родине, гордостью за победы предков, верой в великое будущее народа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Этот юбилей – знаменательная дата для отечественного искусства, для всей нашей культуры. Илья Глазунов был выдающимся сыном России, патриотом, подвижником и созидателем, личностью поистине исторического масштаба. Его вдохновенное творчество проникнуто искренней любовью к Отечеству, гордостью за ратные победы и свершения предков, верой в великое будущее нашего народа, который, несмотря на все испытания, сохранил свои традиции, духовно-нравственные ценности", - говорится в сообщении.
Глава государства добавил, что глубокого уважения заслуживает общественная, наставническая и просветительская деятельность Ильи Глазунова, а также его забота о сбережении памятников архитектуры, воспитании одарённой молодёжи.
"Всегда с особыми, тёплыми чувствами вспоминаю встречи с этим мудрым, душевно щедрым, обладавшим огромным внутренним достоинством человеком, чьё имя навечно вошло в тысячелетнюю летопись России", - отметил Путин.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В.Путин посетил Музей сословий России картинной галереи художника И.Глазунова в Москве,
Президент РФ В.Путин посетил Музей сословий России картинной галереи художника И.Глазунова в Москве,