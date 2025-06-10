https://ria.ru/20250610/glazunov-2022108819.html

Путин поприветствовал гостей концерта к 95-летию со дня рождения Глазунова

Путин поприветствовал гостей концерта к 95-летию со дня рождения Глазунова - РИА Новости, 10.06.2025

Путин поприветствовал гостей концерта к 95-летию со дня рождения Глазунова

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей концерта, посвященного 95-летию со дня рождения народного художника СССР Ильи Глазунова,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:11:00+03:00

2025-06-10T19:11:00+03:00

2025-06-10T19:11:00+03:00

культура

россия

ссср

илья глазунов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149815/52/1498155278_0:398:1632:1315_1920x0_80_0_0_3f7fb55197d46ef2b7d0527b21c05c1f.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей концерта, посвященного 95-летию со дня рождения народного художника СССР Ильи Глазунова, отметив, что творчество художника проникнуто любовью в родине, гордостью за победы предков, верой в великое будущее народа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Этот юбилей – знаменательная дата для отечественного искусства, для всей нашей культуры. Илья Глазунов был выдающимся сыном России, патриотом, подвижником и созидателем, личностью поистине исторического масштаба. Его вдохновенное творчество проникнуто искренней любовью к Отечеству, гордостью за ратные победы и свершения предков, верой в великое будущее нашего народа, который, несмотря на все испытания, сохранил свои традиции, духовно-нравственные ценности", - говорится в сообщении. Глава государства добавил, что глубокого уважения заслуживает общественная, наставническая и просветительская деятельность Ильи Глазунова, а также его забота о сбережении памятников архитектуры, воспитании одарённой молодёжи. "Всегда с особыми, тёплыми чувствами вспоминаю встречи с этим мудрым, душевно щедрым, обладавшим огромным внутренним достоинством человеком, чьё имя навечно вошло в тысячелетнюю летопись России", - отметил Путин.

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ссср, илья глазунов, владимир путин