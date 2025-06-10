23:17 10.06.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Австралии стала 11-м участником чемпионата мира по футболу

Сборная Австралии обыграла Саудовскую Аравию и завоевала путевку на ЧМ-2026

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сборная Австралии на выезде обыграла команду Саудовской Аравии в матче заключительного тура третьего квалификационного этапа в Азиатской конфедерации футбола (АФК) и гарантировала себе путевку на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча прошла в Джидде и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У австралийцев отличились Коннор Меткалф (42-я минута) и Митчелл Дьюк (48). Единственный гол сборной Саудовской Аравии забил Абдулрахман Аль-Абуд (19). На 85-й минуте футболист хозяев Салем Аль-Давсари не реализовал пенальти.
Чемпионат Мира. Квалификация. Азия. 3-ий раунд. Группа С
10 июня 2025 • начало в 21:15
Завершен
Саудовская Аравия
1 : 2
Австралия
19‎’‎ • Абдулрахман Аль-Обуд
42‎’‎ • Коннор Меткалф
48‎’‎ • Митчелл Дюк
Сборная Австралии (19 очков) заняла второе место в отборочной группе C, уступив только команде Японии (23). Далее расположились сборные Саудовской Аравии (13), Индонезии (12), Китая (9) и Бахрейна (6).
Сборная Австралии выступит в финальной стадии чемпионата мира в шестой раз подряд и в седьмой раз в своей истории. Ранее путевки на чемпионат мира из зоны АФК завоевали сборные Японии, Ирана, Узбекистана, Южной Кореи и Иордании.
Сборные ОАЭ, Катара, Ирака, Палестины, Саудовской Аравии и Индонезии выступят в четвертом квалификационном этапе, где будут сформированы две группы по три участника. Победители групп квалифицируются на чемпионат мира, команды, занявшие вторые места, сыграют между собой два матча пятого раунда, победитель которого выступит в межконтинентальных стыковых матчах.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 национальных команд. Сборная Австралии стала 11-м участником.
Сборная Узбекистана впервые примет участие в чемпионате мира
5 июня 2025, 21:03
 
