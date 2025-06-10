Сборная Австралии стала 11-м участником чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сборная Австралии на выезде обыграла команду Саудовской Аравии в матче заключительного тура третьего квалификационного этапа в Азиатской конфедерации футбола (АФК) и гарантировала себе путевку на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.