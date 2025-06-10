https://ria.ru/20250610/frantsija-2022134134.html

Власти Франции запретят продажу холодного оружия подросткам до 15 лет

Власти Франции запретят продажу холодного оружия подросткам до 15 лет - РИА Новости, 10.06.2025

Власти Франции запретят продажу холодного оружия подросткам до 15 лет

Власти Франции запретят продажу холодного оружия подросткам до 15 лет, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после того, как во вторник подросток зарезал... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T22:19:00+03:00

2025-06-10T22:19:00+03:00

2025-06-10T22:19:00+03:00

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франция

эммануэль макрон

франсуа байру

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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Власти Франции запретят продажу холодного оружия подросткам до 15 лет, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после того, как во вторник подросток зарезал сотрудницу школы. "Мы ужесточим правила. Это значит, что мы введем масштабные финансовые санкции и запреты. Мы больше не сможем продавать это холодное оружие. Пятнадцатилетний подросток больше не сможет купить нож онлайн", - сказал Макрон в эфире телеканала France 2. Ранее во вторник учащийся напал с ножом на смотрительницу средней школы во французском департаменте Верхняя Марна, сотрудница скончалась от полученных ранений. В то же время премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что запрет вступит в силу немедленно. "Мы расширим список холодного оружия, запрещенного к продаже. На данный момент запрещены только кинжалы, но мы запретим любой нож, который может быть использован в качестве оружия, и эта мера вступит в силу немедленно вместе с контролем возраста получателя посылки", - заявил премьер в эфире телеканала TF1.

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в мире, франция, эммануэль макрон, франсуа байру