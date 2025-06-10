https://ria.ru/20250610/finbezopasnost-2022006354.html

Открыт набор волонтеров Международной олимпиады по финбезопасности

Открыт набор волонтеров Международной олимпиады по финбезопасности - РИА Новости, 10.06.2025

Открыт набор волонтеров Международной олимпиады по финбезопасности

Открыт набор волонтёров Международной олимпиады по финансовой безопасности, финал которой состоится в Красноярске осенью этого года, сообщается на официальном... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:21:00+03:00

2025-06-10T14:21:00+03:00

2025-06-10T14:21:00+03:00

красноярск

красноярский край

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Открыт набор волонтёров Международной олимпиады по финансовой безопасности, финал которой состоится в Красноярске осенью этого года, сообщается на официальном портале правительства Красноярского края. Финал V Международной олимпиады по финансовой безопасности пройдет в Красноярске с 28 сентября по 3 октября на базе Сибирского федерального университета (СФУ). В состязаниях примут участие студенты вузов стран-участниц олимпиады, школьники 8-10-х классов. Победители и призёры получают преимущества при поступлении в ведущие вузы России, а также предложения о прохождении практики и стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства от Росфинмониторинга, Банка России, ПАО "Промсвязьбанк" и других ведущих финансовых организаций. "Начался набор волонтёров на финал V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Добровольцы примут участие в организации мероприятий, сопровождению гостей, будут работать в сервисных и технических службах. Для сопровождения гостей и участников международной олимпиады потребуются не меньше 600 волонтёров – набор в команду тим-лидеров и волонтеров будет вестись до 15 июля", - говорится в сообщении. Согласно релизу, волонтёрами могут стать совершеннолетние красноярцы, прежде всего студенты. Их ждут новые знакомства с единомышленниками, ценный опыт организации крупных событий, бесплатное обучение по профилю твоих "волонтёрских" задач, стильная форма, питание и комфортные условия работы, запись в личной волонтёрской книжке. Отмечается, что в отборочном этапе уже приняли участие более 25 тысяч человек из 58 стран. По итогам конкурсных соревнований в финал международной олимпиады выйдут 600 человек. А общее количество гостей события, вместе с делегациями и экспертами из разных стран, составит около 1 тысячи человек.

https://ria.ru/20250530/akademija-2019906887.html

https://ria.ru/20250528/proekty-2019531159.html

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красноярск, красноярский край, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)