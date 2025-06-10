Рейтинг@Mail.ru
Открыт набор волонтеров Международной олимпиады по финбезопасности - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/finbezopasnost-2022006354.html
Открыт набор волонтеров Международной олимпиады по финбезопасности
Открыт набор волонтеров Международной олимпиады по финбезопасности - РИА Новости, 10.06.2025
Открыт набор волонтеров Международной олимпиады по финбезопасности
Открыт набор волонтёров Международной олимпиады по финансовой безопасности, финал которой состоится в Красноярске осенью этого года, сообщается на официальном... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:21:00+03:00
2025-06-10T14:21:00+03:00
красноярск
красноярский край
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022009156_0:0:656:369_1920x0_80_0_0_cc75a319e71c77e17b20d0837f6adfe2.jpg
КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Открыт набор волонтёров Международной олимпиады по финансовой безопасности, финал которой состоится в Красноярске осенью этого года, сообщается на официальном портале правительства Красноярского края. Финал V Международной олимпиады по финансовой безопасности пройдет в Красноярске с 28 сентября по 3 октября на базе Сибирского федерального университета (СФУ). В состязаниях примут участие студенты вузов стран-участниц олимпиады, школьники 8-10-х классов. Победители и призёры получают преимущества при поступлении в ведущие вузы России, а также предложения о прохождении практики и стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства от Росфинмониторинга, Банка России, ПАО "Промсвязьбанк" и других ведущих финансовых организаций. "Начался набор волонтёров на финал V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Добровольцы примут участие в организации мероприятий, сопровождению гостей, будут работать в сервисных и технических службах. Для сопровождения гостей и участников международной олимпиады потребуются не меньше 600 волонтёров – набор в команду тим-лидеров и волонтеров будет вестись до 15 июля", - говорится в сообщении. Согласно релизу, волонтёрами могут стать совершеннолетние красноярцы, прежде всего студенты. Их ждут новые знакомства с единомышленниками, ценный опыт организации крупных событий, бесплатное обучение по профилю твоих "волонтёрских" задач, стильная форма, питание и комфортные условия работы, запись в личной волонтёрской книжке. Отмечается, что в отборочном этапе уже приняли участие более 25 тысяч человек из 58 стран. По итогам конкурсных соревнований в финал международной олимпиады выйдут 600 человек. А общее количество гостей события, вместе с делегациями и экспертами из разных стран, составит около 1 тысячи человек.
https://ria.ru/20250530/akademija-2019906887.html
https://ria.ru/20250528/proekty-2019531159.html
красноярск
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022009156_6:0:498:369_1920x0_80_0_0_c77e657da28ec5cedccbe10837425656.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, красноярский край, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Красноярск, Красноярский край, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Открыт набор волонтеров Международной олимпиады по финбезопасности

Открыт набор волонтеров Международной олимпиады по финансовой безопасности

© Фото : Правительство РФМеждународная олимпиада по финбезопасности
Международная олимпиада по финбезопасности - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : Правительство РФ
Международная олимпиада по финбезопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Открыт набор волонтёров Международной олимпиады по финансовой безопасности, финал которой состоится в Красноярске осенью этого года, сообщается на официальном портале правительства Красноярского края.
Финал V Международной олимпиады по финансовой безопасности пройдет в Красноярске с 28 сентября по 3 октября на базе Сибирского федерального университета (СФУ). В состязаниях примут участие студенты вузов стран-участниц олимпиады, школьники 8-10-х классов. Победители и призёры получают преимущества при поступлении в ведущие вузы России, а также предложения о прохождении практики и стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства от Росфинмониторинга, Банка России, ПАО "Промсвязьбанк" и других ведущих финансовых организаций.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Красноярске появятся три академии по игровым видам спорта
30 мая, 09:37
"Начался набор волонтёров на финал V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Добровольцы примут участие в организации мероприятий, сопровождению гостей, будут работать в сервисных и технических службах. Для сопровождения гостей и участников международной олимпиады потребуются не меньше 600 волонтёров – набор в команду тим-лидеров и волонтеров будет вестись до 15 июля", - говорится в сообщении.
Согласно релизу, волонтёрами могут стать совершеннолетние красноярцы, прежде всего студенты. Их ждут новые знакомства с единомышленниками, ценный опыт организации крупных событий, бесплатное обучение по профилю твоих "волонтёрских" задач, стильная форма, питание и комфортные условия работы, запись в личной волонтёрской книжке.
Отмечается, что в отборочном этапе уже приняли участие более 25 тысяч человек из 58 стран. По итогам конкурсных соревнований в финал международной олимпиады выйдут 600 человек. А общее количество гостей события, вместе с делегациями и экспертами из разных стран, составит около 1 тысячи человек.
Четыре звезды на входе в гостиницу - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Красноярские туробъекты получат федподдержку по льготному кредитованию
28 мая, 12:54
 
КрасноярскКрасноярский крайРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала