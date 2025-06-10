https://ria.ru/20250610/finbezopasnost-2022006354.html
Открыт набор волонтеров Международной олимпиады по финбезопасности
Открыт набор волонтеров Международной олимпиады по финбезопасности - РИА Новости, 10.06.2025
Открыт набор волонтеров Международной олимпиады по финбезопасности
Открыт набор волонтёров Международной олимпиады по финансовой безопасности, финал которой состоится в Красноярске осенью этого года, сообщается на официальном... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:21:00+03:00
2025-06-10T14:21:00+03:00
2025-06-10T14:21:00+03:00
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Открыт набор волонтёров Международной олимпиады по финансовой безопасности, финал которой состоится в Красноярске осенью этого года, сообщается на официальном портале правительства Красноярского края. Финал V Международной олимпиады по финансовой безопасности пройдет в Красноярске с 28 сентября по 3 октября на базе Сибирского федерального университета (СФУ). В состязаниях примут участие студенты вузов стран-участниц олимпиады, школьники 8-10-х классов. Победители и призёры получают преимущества при поступлении в ведущие вузы России, а также предложения о прохождении практики и стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства от Росфинмониторинга, Банка России, ПАО "Промсвязьбанк" и других ведущих финансовых организаций. "Начался набор волонтёров на финал V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Добровольцы примут участие в организации мероприятий, сопровождению гостей, будут работать в сервисных и технических службах. Для сопровождения гостей и участников международной олимпиады потребуются не меньше 600 волонтёров – набор в команду тим-лидеров и волонтеров будет вестись до 15 июля", - говорится в сообщении. Согласно релизу, волонтёрами могут стать совершеннолетние красноярцы, прежде всего студенты. Их ждут новые знакомства с единомышленниками, ценный опыт организации крупных событий, бесплатное обучение по профилю твоих "волонтёрских" задач, стильная форма, питание и комфортные условия работы, запись в личной волонтёрской книжке. Отмечается, что в отборочном этапе уже приняли участие более 25 тысяч человек из 58 стран. По итогам конкурсных соревнований в финал международной олимпиады выйдут 600 человек. А общее количество гостей события, вместе с делегациями и экспертами из разных стран, составит около 1 тысячи человек.
https://ria.ru/20250530/akademija-2019906887.html
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красноярск, красноярский край, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Красноярск, Красноярский край, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Открыт набор волонтеров Международной олимпиады по финбезопасности
Открыт набор волонтеров Международной олимпиады по финансовой безопасности
КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Открыт набор волонтёров Международной олимпиады по финансовой безопасности, финал которой состоится в Красноярске осенью этого года, сообщается на официальном портале правительства Красноярского края.
Финал V Международной олимпиады по финансовой безопасности пройдет в Красноярске с 28 сентября по 3 октября на базе Сибирского федерального университета (СФУ). В состязаниях примут участие студенты вузов стран-участниц олимпиады, школьники 8-10-х классов. Победители и призёры получают преимущества при поступлении в ведущие вузы России, а также предложения о прохождении практики и стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства от Росфинмониторинга, Банка России, ПАО "Промсвязьбанк" и других ведущих финансовых организаций.
"Начался набор волонтёров на финал V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Добровольцы примут участие в организации мероприятий, сопровождению гостей, будут работать в сервисных и технических службах. Для сопровождения гостей и участников международной олимпиады потребуются не меньше 600 волонтёров – набор в команду тим-лидеров и волонтеров будет вестись до 15 июля", - говорится в сообщении.
Согласно релизу, волонтёрами могут стать совершеннолетние красноярцы, прежде всего студенты. Их ждут новые знакомства с единомышленниками, ценный опыт организации крупных событий, бесплатное обучение по профилю твоих "волонтёрских" задач, стильная форма, питание и комфортные условия работы, запись в личной волонтёрской книжке.
Отмечается, что в отборочном этапе уже приняли участие более 25 тысяч человек из 58 стран. По итогам конкурсных соревнований в финал международной олимпиады выйдут 600 человек. А общее количество гостей события, вместе с делегациями и экспертами из разных стран, составит около 1 тысячи человек.