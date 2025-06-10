Протестующие в Лос-Анджелесе кидают в полицию фейерверки
Протестующие против политики Трампа в Лос-Анджелесе кидают в полицию фейерверки
© AP Photo / Jae C. HongСтолкновения протестующих и полиции в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jae C. Hong
Столкновения протестующих и полиции в Лос-Анджелесе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 10 июн - РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики действующих властей кидают в полицию фейерверки, силовики отвечают стрельбой резиновыми пулями, передает корреспондент РИА Новости.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек.
До наступления темноты протестующие использовали бутылки и подручные предметы, кидая их в силовиков. С сумерками же в ход пошли фейерверки. Полиция отвечает стрельбой резиновыми пулями.
Силовикам, тем не менее, после применения нелетальных средств удалось разбить протестующих на небольшие группы. Протест продолжается.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
* движение признано экстремистским и запрещено в РФ