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Протестующие в Лос-Анджелесе кидают в полицию фейерверки - РИА Новости, 10.06.2025
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07:20 10.06.2025 (обновлено: 07:21 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/feyerverki-2021925676.html
Протестующие в Лос-Анджелесе кидают в полицию фейерверки
Протестующие в Лос-Анджелесе кидают в полицию фейерверки - РИА Новости, 10.06.2025
Протестующие в Лос-Анджелесе кидают в полицию фейерверки
Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики действующих властей кидают в полицию фейерверки, силовики отвечают стрельбой резиновыми пулями,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T07:20:00+03:00
2025-06-10T07:21:00+03:00
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гэвин ньюсом
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 10 июн - РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики действующих властей кидают в полицию фейерверки, силовики отвечают стрельбой резиновыми пулями, передает корреспондент РИА Новости. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. До наступления темноты протестующие использовали бутылки и подручные предметы, кидая их в силовиков. С сумерками же в ход пошли фейерверки. Полиция отвечает стрельбой резиновыми пулями. Силовикам, тем не менее, после применения нелетальных средств удалось разбить протестующих на небольшие группы. Протест продолжается. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.* движение признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250610/protesty-2021922811.html
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в мире, калифорния, лос-анджелес, сша, дональд трамп, гэвин ньюсом, протесты в калифорнии
В мире, Калифорния, Лос-Анджелес, США, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Протесты в Калифорнии
Протестующие в Лос-Анджелесе кидают в полицию фейерверки

Протестующие против политики Трампа в Лос-Анджелесе кидают в полицию фейерверки

© AP Photo / Jae C. HongСтолкновения протестующих и полиции в Лос-Анджелесе
Столкновения протестующих и полиции в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Столкновения протестующих и полиции в Лос-Анджелесе . Архивное фото
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 10 июн - РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики действующих властей кидают в полицию фейерверки, силовики отвечают стрельбой резиновыми пулями, передает корреспондент РИА Новости.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек.
Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Среди участников протестов в Лос-Анджелесе действуют провокаторы
06:39
До наступления темноты протестующие использовали бутылки и подручные предметы, кидая их в силовиков. С сумерками же в ход пошли фейерверки. Полиция отвечает стрельбой резиновыми пулями.
Силовикам, тем не менее, после применения нелетальных средств удалось разбить протестующих на небольшие группы. Протест продолжается.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
* движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Граффити на машине в Лос-Анджелесе, оставленные протестующими вопреки лозунгам - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Протестующие в Лос-Анджелесе вопреки лозунгам оставляют граффити
05:16
 
В миреКалифорнияЛос-АнджелесСШАДональд ТрампГэвин НьюсомПротесты в Калифорнии
 
 
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