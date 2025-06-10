https://ria.ru/20250610/festival-2021851673.html

Патриотизм через науку. Стартовал всероссийский фестиваль "Вектор победы"

Патриотизм через науку. Стартовал всероссийский фестиваль "Вектор победы" - РИА Новости, 10.06.2025

Патриотизм через науку. Стартовал всероссийский фестиваль "Вектор победы"

В России стартовал фестиваль популяризации науки "Вектор победы", об этом объявили организаторы мероприятия на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T09:00:00+03:00

2025-06-10T09:00:00+03:00

2025-06-10T09:03:00+03:00

наука

общество

россия

ломоносов

ссср

владимир шевченко

евгений сидоров

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В России стартовал фестиваль популяризации науки "Вектор победы", об этом объявили организаторы мероприятия на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Открывая пресс-конференцию, начальник отдела популяризации науки и технологий Министерства науки и высшего образования России Павел Сиротов отметил, что фестиваль "Вектор победы" поддержан грантом министерства в рамках Десятилетия науки и технологий."Фестиваль решает основные задачи Десятилетия. Во-первых, это привлечение талантливой молодежи в сферу исследований. Без постоянного притока молодых людей наука не сможет эффективно развиваться, и мероприятия в таких позитивных форматах очень на это влияют. Во-вторых, это вовлечение исследователей в решение важных задач. Фестиваль проходит под эгидой 80-летия Великой Победы и 80-летия атомной промышленности, что позволяет создать мотивацию для ученых на примере побед прошлых поколений и вовлекать их в научные проекты. И самая важная задача, которую решают наши проекты, это повышение доступности информации о достижениях и результатах российской науки", — рассказал он.Сиротов сообщил, что грантовый конкурс Минобрнауки России в 2025 году проводился в третий раз. На участие в конкурсе было подано 75 заявок, которые претендовали на субсидии в совокупном объеме более 411 млн рублей. Победителями конкурса стали 22 проекта, в том числе Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), который получил максимальный грант в 30 млн рублей."Проект "Вектор победы" полностью соответствует целям инициативы "Работа с опытом и проектирования будущего" с точки зрения реализуемости, потенциала, команды и так далее. Это мероприятие необходимо для информирования молодежи о вкладе советских ученых в Победу в Великой Отечественной войне и в создание Советской атомной промышленности. Крайне ценно, что организаторы мероприятий задействуют не только популяризаторов науки, но и ученых, которые в этой теме очень глубоко разбираются и могут максимально экспертно донести до заинтересованной аудитории свои идеи и разработки. Мы со своей стороны будем этот проект поддерживать, расширять его и привлекать новых участников", — подчеркнул он.Интерес молодежи к научно-техническим специальностям можно и нужно стимулировать, отметил ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Владимир Шевченко."Современные школьники и абитуриенты должны видеть, что наука и инженерия — это возможность создавать будущее, решать глобальные задачи и работать над технологиями завтрашнего дня. Когда молодые люди понимают, что их труд может изменить мир, у них появляется искренний интерес к научной деятельности. Чтобы вовлечь молодежь в научную среду, наш университет проводит целый ряд мероприятий. Это олимпиады и конкурсы, открытые лекции и мастер-классы с участием ведущих ученых и инженеров. Мы активно используем цифровые платформы, соцсети и даже игры для популяризации науки. Большое внимание мы уделяем просветительским мероприятиям", — подчеркнул он.Одна из главных задач фестиваля – рассказать россиянам о достижениях отечественной науки, отметила руководитель Фестиваля "Вектор победы", начальник Управления внутренних коммуникаций НИЯУ МИФИ Светлана Ганат."Особый акцент при проведении фестиваля популяризации науки в этом году мы делаем на расширении работы с педагогическим и научным сообществом. Планируется, что число популяризаторов науки вырастет, в том числе через вовлечение в этот процесс учителей школ, студентов и молодых преподавателей. Нововведением фестиваля этого года станет образовательный курс "Цивилизация изобретателей". В него войдут несколько программ повышения квалификации для педагогов, посвященных истории отечественной науки и инженерии, а молодые ученые смогут развить педагогические навыки для работы с детьми и широкой общественностью. Образовательные программы мы начнем проводить этим летом. Регистрация участников уже открыта на сайте фестиваля", — рассказала она.Образовательная программа для педагогов по истории отечественной науки в рамках фестиваля может сыграть важную роль в патриотическом воспитании школьников и студентов, отметил советник заместителя генерального директора Госкорпорации "Росатом" по патриотическому воспитанию, ветеран СВО, участник программы "Время героев" Павел Якушев."Формирование гордости у молодежи происходит через знакомство с подлинными, а не мифическими историями успеха и достижениями российских и советских ученых, таких как Ломоносов, Менделеев, Павлов, Курчатов и многих других. История науки показывает мощный интеллектуальный и созидательный потенциал нашей страны, ее вклад в мировую цивилизацию и расширяет представление о Родине. Узнавая, в каких условиях работали наши ученые, какие проблемы решали, школьники начинают лучше понимать значимость научного знания, образования и упорного труда для развития государства", — подчеркнул он.Сегодня проекты, популяризирующие науку, становятся востребованными, растет сообщество людей, которые считают науку своим будущим, отметила генеральный директор Музея "АТОМ" Елена Мироненко."Наша задача не только не потерять, но и расширить круг заинтересованных людей. Очень важно говорить с молодежной аудиторией на ее языке. Важно приблизить современного человека к ученым прошлого, даже если их разделяет множество поколений. Тогда у нашего современника есть шанс понять, что наука не так страшна, и существует возможность в ней себя реализовать. Наша задача – не напугать, быть дружелюбными и дать возможности", — подчеркнула она.Сегодня важно вдохновить молодежь на занятия наукой и инженерией, в том числе в области атомной энергетики, сообщил исполнительный директор Межрегиональной ассоциации "Отечественное ядерное общество" Евгений Сидоров."Наше Ядерное общество объединяет специалистов из самых разных организаций, которые вместе с нашим флагманом – Курчатовским институтом ведут большую работу по популяризации атомной науки и других наук. Мы хотим сформировать у молодежи объективную картину, что такое атомные технологии, для чего их можно применять, где их можно использовать. Это инвестиция в наше будущее, потому что завтра эти молодые люди будут принимать решения о стратегии развития энергетики. Мы поможем им узнать, какие усилия были вложены в развитие науки и инженерных технологий, и проложить вектор, по которому они смогут пройти, чтобы заложить основу будущего нашей страны и всего мира в целом", — рассказал он.Знание истории сегодня исключительно важно для молодежи, отметил главный редактор корпоративного ТВ "Страна Росатом" Михаил Полунин."Согласно опросам, значительная часть молодых людей за рубежом считает, что это СССР сбросил на Японию атомные бомбы. Это показывает, насколько важно знать историю. История советской атомной промышленности долгое время была совершенно секретной и неизвестной широкой общественности. А ведь наши ученые совершили настоящий подвиг. Я надеюсь, что фестиваль "Вектор Победы" поможет донести эту историю до наших ребят, передать им мысль о том, что для настоящих ученых нет ничего невозможного", — заключил он.Фестиваль "Вектор победы" будет проходить до декабря 2025 года.

https://sn.ria.ru/20250609/festival-2021804455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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