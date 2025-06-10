Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии признали, что стране придется выстраивать дипотношения с Россией - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 10.06.2025 (обновлено: 03:29 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/estoniya-2021914051.html
В Эстонии признали, что стране придется выстраивать дипотношения с Россией
В Эстонии признали, что стране придется выстраивать дипотношения с Россией - РИА Новости, 10.06.2025
В Эстонии признали, что стране придется выстраивать дипотношения с Россией
Президент Эстонии Алар Карис признал, что после окончания конфликта на Украине нужно будет вернуться к выстраиванию дипломатических отношений с Россией. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T03:28:00+03:00
2025-06-10T03:29:00+03:00
россия
эстония
украина
алар карис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928183201_0:0:3139:1765_1920x0_80_0_0_40d12f60d61f33f7463c505e88c46b0c.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис признал, что после окончания конфликта на Украине нужно будет вернуться к выстраиванию дипломатических отношений с Россией. "Война закончится, и Россия тогда станет нашим соседом. Вероятно, надо создать некоторое доверие в начале с дипломатическими отношениями. Если оглядываться на прошлое в Европе, конфликты были и раньше, а теперь у нас есть дипломатические отношения, и некоторые из этих стран даже являются нашими союзниками", - сказал Карис порталу LRT (Литовское радио и телевидение). Он также сообщил, что в 2026 году Эстония планирует выделять 5,4% ВВП на оборонные расходы, большую часть из которых составит развитие противовоздушной обороны. Страны Балтии весной 2022 года понизили уровень дипломатических отношений с Россией.
https://ria.ru/20250609/estoniya-2021826050.html
россия
эстония
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928183201_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_75ac52e67bd5807dd951e51997cecc75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эстония, украина, алар карис
Россия, Эстония, Украина, Алар Карис
В Эстонии признали, что стране придется выстраивать дипотношения с Россией

Карис признал, что Эстонии придется выстраивать дипотношения с РФ

© AP Photo / Henry NichollsАлар Карис
Алар Карис - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Алар Карис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис признал, что после окончания конфликта на Украине нужно будет вернуться к выстраиванию дипломатических отношений с Россией.
"Война закончится, и Россия тогда станет нашим соседом. Вероятно, надо создать некоторое доверие в начале с дипломатическими отношениями. Если оглядываться на прошлое в Европе, конфликты были и раньше, а теперь у нас есть дипломатические отношения, и некоторые из этих стран даже являются нашими союзниками", - сказал Карис порталу LRT (Литовское радио и телевидение).
Он также сообщил, что в 2026 году Эстония планирует выделять 5,4% ВВП на оборонные расходы, большую часть из которых составит развитие противовоздушной обороны.
Страны Балтии весной 2022 года понизили уровень дипломатических отношений с Россией.
Алар Карис - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Президент Эстонии выступил с неожиданным обвинением в адрес России
Вчера, 16:03
 
РоссияЭстонияУкраинаАлар Карис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала