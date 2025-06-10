https://ria.ru/20250610/estoniya-2021914051.html

В Эстонии признали, что стране придется выстраивать дипотношения с Россией

В Эстонии признали, что стране придется выстраивать дипотношения с Россией - РИА Новости, 10.06.2025

В Эстонии признали, что стране придется выстраивать дипотношения с Россией

Президент Эстонии Алар Карис признал, что после окончания конфликта на Украине нужно будет вернуться к выстраиванию дипломатических отношений с Россией. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T03:28:00+03:00

2025-06-10T03:28:00+03:00

2025-06-10T03:29:00+03:00

россия

эстония

украина

алар карис

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис признал, что после окончания конфликта на Украине нужно будет вернуться к выстраиванию дипломатических отношений с Россией. "Война закончится, и Россия тогда станет нашим соседом. Вероятно, надо создать некоторое доверие в начале с дипломатическими отношениями. Если оглядываться на прошлое в Европе, конфликты были и раньше, а теперь у нас есть дипломатические отношения, и некоторые из этих стран даже являются нашими союзниками", - сказал Карис порталу LRT (Литовское радио и телевидение). Он также сообщил, что в 2026 году Эстония планирует выделять 5,4% ВВП на оборонные расходы, большую часть из которых составит развитие противовоздушной обороны. Страны Балтии весной 2022 года понизили уровень дипломатических отношений с Россией.

https://ria.ru/20250609/estoniya-2021826050.html

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эстония

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россия, эстония, украина, алар карис