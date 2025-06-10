https://ria.ru/20250610/es-2022112585.html
Дмитриев прокомментировал идею фон дер Ляйен о санкциях против РФПИ
Дмитриев прокомментировал идею фон дер Ляйен о санкциях против РФПИ - РИА Новости, 10.06.2025
Дмитриев прокомментировал идею фон дер Ляйен о санкциях против РФПИ
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести санкции против фонда желанием продолжить войну на... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:27:00+03:00
2025-06-10T19:27:00+03:00
2025-06-10T20:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести санкции против фонда желанием продолжить войну на Украине."Глава Еврокомиссии признает, что РФПИ — важный канал финансирования проектов модернизации экономики России и усиления ее промышленной базы. Высказывания фон дер Ляйен связаны с тем, что Евросоюз хочет продолжения войны на Украине", — заявил он.По словам Дмитриева, Брюсселю не нравятся миротворческие инициативы Москвы, включая работу РФПИ по восстановлению отношений с Вашингтоном. Еврокомиссия не хочет, чтобы налаживалось взаимодействие российского и европейского бизнеса, поэтому предлагает ввести санкции против фонда. Ранее фон дер Ляйен в рамках 18-го пакета санкций предложила ввести ограничения против Российского фонда прямых инвестиций, его дочерних компаний и инвестиционных проектов.
https://ria.ru/20250610/ek-2022072143.html
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россия, украина, сша, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Кирилл Дмитриев, Урсула фон дер Ляйен, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия, В мире
Дмитриев прокомментировал идею фон дер Ляйен о санкциях против РФПИ
Дмитриев: фон дер Ляйен хочет продолжения войны на Украине