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Дмитриев прокомментировал идею фон дер Ляйен о санкциях против РФПИ - РИА Новости, 10.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 10.06.2025 (обновлено: 20:02 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/es-2022112585.html
Дмитриев прокомментировал идею фон дер Ляйен о санкциях против РФПИ
Дмитриев прокомментировал идею фон дер Ляйен о санкциях против РФПИ - РИА Новости, 10.06.2025
Дмитриев прокомментировал идею фон дер Ляйен о санкциях против РФПИ
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести санкции против фонда желанием продолжить войну на... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:27:00+03:00
2025-06-10T20:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
кирилл дмитриев
урсула фон дер ляйен
российский фонд прямых инвестиций
еврокомиссия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести санкции против фонда желанием продолжить войну на Украине."Глава Еврокомиссии признает, что РФПИ — важный канал финансирования проектов модернизации экономики России и усиления ее промышленной базы. Высказывания фон дер Ляйен связаны с тем, что Евросоюз хочет продолжения войны на Украине", — заявил он.По словам Дмитриева, Брюсселю не нравятся миротворческие инициативы Москвы, включая работу РФПИ по восстановлению отношений с Вашингтоном. Еврокомиссия не хочет, чтобы налаживалось взаимодействие российского и европейского бизнеса, поэтому предлагает ввести санкции против фонда. Ранее фон дер Ляйен в рамках 18-го пакета санкций предложила ввести ограничения против Российского фонда прямых инвестиций, его дочерних компаний и инвестиционных проектов.
https://ria.ru/20250610/ek-2022072143.html
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россия, украина, сша, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Кирилл Дмитриев, Урсула фон дер Ляйен, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия, В мире
Дмитриев прокомментировал идею фон дер Ляйен о санкциях против РФПИ

Дмитриев: фон дер Ляйен хочет продолжения войны на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести санкции против фонда желанием продолжить войну на Украине.
"Глава Еврокомиссии признает, что РФПИ — важный канал финансирования проектов модернизации экономики России и усиления ее промышленной базы. Высказывания фон дер Ляйен связаны с тем, что Евросоюз хочет продолжения войны на Украине", — заявил он.
По словам Дмитриева, Брюсселю не нравятся миротворческие инициативы Москвы, включая работу РФПИ по восстановлению отношений с Вашингтоном. Еврокомиссия не хочет, чтобы налаживалось взаимодействие российского и европейского бизнеса, поэтому предлагает ввести санкции против фонда.
Ранее фон дер Ляйен в рамках 18-го пакета санкций предложила ввести ограничения против Российского фонда прямых инвестиций, его дочерних компаний и инвестиционных проектов.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
ЕК намерена ужесточить запрет использования SWIFT для российских банков
Вчера, 17:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАКирилл ДмитриевУрсула фон дер ЛяйенРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссияВ мире
 
 
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