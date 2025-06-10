https://ria.ru/20250610/es-2022112585.html

Дмитриев прокомментировал идею фон дер Ляйен о санкциях против РФПИ

Дмитриев прокомментировал идею фон дер Ляйен о санкциях против РФПИ - РИА Новости, 10.06.2025

Дмитриев прокомментировал идею фон дер Ляйен о санкциях против РФПИ

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести санкции против фонда желанием продолжить войну на... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:27:00+03:00

2025-06-10T19:27:00+03:00

2025-06-10T20:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

кирилл дмитриев

урсула фон дер ляйен

российский фонд прямых инвестиций

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152127/97/1521279700_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_873fc73ad78a2e8dbf5c46cf917eb60c.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести санкции против фонда желанием продолжить войну на Украине."Глава Еврокомиссии признает, что РФПИ — важный канал финансирования проектов модернизации экономики России и усиления ее промышленной базы. Высказывания фон дер Ляйен связаны с тем, что Евросоюз хочет продолжения войны на Украине", — заявил он.По словам Дмитриева, Брюсселю не нравятся миротворческие инициативы Москвы, включая работу РФПИ по восстановлению отношений с Вашингтоном. Еврокомиссия не хочет, чтобы налаживалось взаимодействие российского и европейского бизнеса, поэтому предлагает ввести санкции против фонда. Ранее фон дер Ляйен в рамках 18-го пакета санкций предложила ввести ограничения против Российского фонда прямых инвестиций, его дочерних компаний и инвестиционных проектов.

https://ria.ru/20250610/ek-2022072143.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, в мире