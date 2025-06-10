https://ria.ru/20250610/energetika-2021921552.html

Вашингтон сам политизирует энергетическую сферу, говорится в докладе

Вашингтон сам политизирует энергетическую сферу, говорится в докладе - РИА Новости, 10.06.2025

Вашингтон сам политизирует энергетическую сферу, говорится в докладе

Вашингтон сам политизирует сферу энергетики и использует взаимозависимость поставщиков и потребителей как оружие, говорится в докладе "РИА Новости Аналитика"... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T05:58:00+03:00

2025-06-10T05:58:00+03:00

2025-06-10T05:58:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Вашингтон сам политизирует сферу энергетики и использует взаимозависимость поставщиков и потребителей как оружие, говорится в докладе "РИА Новости Аналитика" "Сланцевая революция в США – крупнейшая непризнанная экологическая проблема в мире". "Добиваясь конкурентных преимуществ в энергетической сфере, Вашингтон действует под предлогом ликвидации зависимости союзников от российских энергоносителей, по сути, политизирует данную сферу экономики и затем сам использует естественную взаимозависимость поставщиков и потребителей как оружие", – говорится в докладе. "В этом экономический эффект развязанного американцами Украинского конфликта, если не одна из его прямых целей, хотя они были абсолютно уверены, как и киевский режим, что их блицкриг – силовой в сочетании с санкционным – застанет нас врасплох и принесет им историческую победу над Россией", – добавляют аналитики. Технология сланцевой добычи такова, что допускает в разы большие утечки метана, чем при конвенциональной добыче, указано в докладе. Сланцевые нефтегазовые компании США, совместно с US Environmental Protection Agency (EPA), заявляют о полной безвредности сланцевой добычи. "Но лоббистские и политические механизмы такого отрицания периодически выплывают наружу и вызывают бурную критику позиции EPA, причем настолько существенную, что администрация Барака Обамы была вынуждена ввести целый ряд ограничений для сланцевой добычи, которые, хотя и носили косметический характер, были впоследствии отменены администрацией Дональда Трампа", – также говорится в докладе. При этом, как отмечается, сланцевая добыча идет в труднодоступных регионах США, и свои проблемы с местным населением компании решают посредством выплаты существенных компенсаций на условиях неразглашения. "Что касается финансового положения сланцевой отрасли (она и без того была малорентабельной) после повышения ставки ФРС на волне последствий украинского кризиса, то в этих условиях она стала попросту убыточной", – подчеркивается в докладе.

https://ria.ru/20250610/ssha-2021917108.html

https://ria.ru/20250514/zapad-2016799819.html

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сша, барак обама, дональд трамп, федеральная резервная система сша