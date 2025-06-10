Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 10.06.2025 (обновлено: 21:16 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/elektrosnabzhenie-2022122311.html
В Херсонской области восстановили электроснабжение
В Херсонской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 10.06.2025
В Херсонской области восстановили электроснабжение
Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей в Херсонской области, уточняется, что причиной отключения было стороннее вмешательство, сообщила РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T20:44:00+03:00
2025-06-10T21:16:00+03:00
херсонская область
россети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008384618_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_87515e63d2a75fc43cdcda0136d82282.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей в Херсонской области, уточняется, что причиной отключения было стороннее вмешательство, сообщила администрация региона.Более 11 муниципальных образований были обесточены в Херсонской области из-за отключения подстанции во вторник, без электроснабжения оставались более 250 тысяч жителей, социально значимые объекты были обеспечены аварийными источниками питания, сообщила ранее администрация."Энергетики компании "Россети" совместно со смежными организациями менее чем за два часа полностью восстановили электроснабжение потребителей Херсонской области, отключенных в результате стороннего воздействия на инфраструктуру 10 июня", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.Подача электроэнергии большей части потребителей была возобновлена через 43 минуты после нарушения, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250608/ataki-2021658651.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008384618_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_935d63ecbf4ab3ab2ac2d270adac816d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россети
Херсонская область , Россети
В Херсонской области восстановили электроснабжение

Электроснабжение в Херсонской области полностью восстановили

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей в Херсонской области, уточняется, что причиной отключения было стороннее вмешательство, сообщила администрация региона.
Более 11 муниципальных образований были обесточены в Херсонской области из-за отключения подстанции во вторник, без электроснабжения оставались более 250 тысяч жителей, социально значимые объекты были обеспечены аварийными источниками питания, сообщила ранее администрация.
«
"Энергетики компании "Россети" совместно со смежными организациями менее чем за два часа полностью восстановили электроснабжение потребителей Херсонской области, отключенных в результате стороннего воздействия на инфраструктуру 10 июня", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Подача электроэнергии большей части потребителей была возобновлена через 43 минуты после нарушения, отмечается в сообщении.
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Часть Запорожской области обесточена после атак ВСУ
8 июня, 18:55
 
Херсонская областьРоссети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала