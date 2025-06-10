https://ria.ru/20250610/elektrosnabzhenie-2022122311.html

В Херсонской области восстановили электроснабжение

В Херсонской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 10.06.2025

В Херсонской области восстановили электроснабжение

Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей в Херсонской области, уточняется, что причиной отключения было стороннее вмешательство, сообщила РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T20:44:00+03:00

2025-06-10T20:44:00+03:00

2025-06-10T21:16:00+03:00

херсонская область

россети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей в Херсонской области, уточняется, что причиной отключения было стороннее вмешательство, сообщила администрация региона.Более 11 муниципальных образований были обесточены в Херсонской области из-за отключения подстанции во вторник, без электроснабжения оставались более 250 тысяч жителей, социально значимые объекты были обеспечены аварийными источниками питания, сообщила ранее администрация."Энергетики компании "Россети" совместно со смежными организациями менее чем за два часа полностью восстановили электроснабжение потребителей Херсонской области, отключенных в результате стороннего воздействия на инфраструктуру 10 июня", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.Подача электроэнергии большей части потребителей была возобновлена через 43 минуты после нарушения, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250608/ataki-2021658651.html

херсонская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , россети