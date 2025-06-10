https://ria.ru/20250610/eks-deputat-2022027562.html

Экс-депутата Госдумы заочно осудили за покушение на мошенничество

Экс-депутата Госдумы заочно осудили за покушение на мошенничество - РИА Новости, 10.06.2025

Экс-депутата Госдумы заочно осудили за покушение на мошенничество

Суд в Волгограде заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Олега Михеева к 5,5 годам колонии за покушение на мошенничество на сумму свыше 2 миллиардов рублей,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:05:00+03:00

2025-06-10T15:05:00+03:00

2025-06-10T15:22:00+03:00

происшествия

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олег михеев

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ВОЛГОГРАД, 10 июн - РИА Новости. Суд в Волгограде заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Олега Михеева к 5,5 годам колонии за покушение на мошенничество на сумму свыше 2 миллиардов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области. "Приговором Советского районного суда Волгограда Олег Михеев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима и выплаты штрафа 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Приговор в силу не вступил. В марте 2013 года председателем СК РФ Александром Бастрыкиным было открыто уголовное дело против депутата партии "Справедливая Россия" Олега Михеева о покушении на мошенничество, мошенничестве в особо крупном размере и воспрепятствовании правосудию. Ранее он был лишен депутатского иммунитета. По версии следствия, он подписал договор о реконструкции Волгоградского моторостроительного завода, по завершении которого 14 объектов имущества переходили в его собственность. Для реализации задуманного он взял кредит на 172 миллиона рублей, после чего легализовал эти 14 объектов, передав их Виталию Попову, который находится под подпиской о невыезде. Стоимость объектов составляет около 14 миллионов рублей. Другой эпизод в деле Михеева связан с покушением на хищение 2,1 миллиарда рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший депутату Волгопромбанк. Еще один эпизод связан с попыткой Михеева использовать служебное положение для влияния на суд, однако впоследствии за истечением сроков давности обвинение было снято. В августе 2019 года Басманный суд заочно арестовал Михеева. Он находится в международном розыске.

https://ria.ru/20250609/karelija-2021849773.html

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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, олег михеев, следственный комитет россии (ск рф)