https://ria.ru/20250610/ekologiya-2021812270.html

Сланцевая революция в США — крупнейшая экологическая проблема в мире

Сланцевая революция в США — крупнейшая экологическая проблема в мире - РИА Новости, 10.06.2025

Сланцевая революция в США — крупнейшая экологическая проблема в мире

Проведенный специалистами анализ показывает, что сланцевые газ и нефть в США фактически являются самым экологически грязным топливом в мире (из числа массовых), РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T08:00:00+03:00

2025-06-10T08:00:00+03:00

2025-06-10T08:28:00+03:00

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Проведенный специалистами анализ показывает, что сланцевые газ и нефть в США фактически являются самым экологически грязным топливом в мире (из числа массовых), уступая по экологичности даже углю. Доказательством тому является реальный объем утечек метана в атмосферу при сланцевой добыче методом гидроразрыва пластов (ГРП). Эти данные скрываются от мировой общественности и не признаются правительством США, но могут быть подтверждены посредством специализированного спутникового мониторинга.Добиваясь конкурентных преимуществ в энергетической сфере, Вашингтон действует под предлогом ликвидации зависимости союзников от российских энергоносителей, по сути, политизирует данную сферу экономики и затем сам использует естественную взаимозависимость поставщиков и потребителей как оружие. В этом — экономический эффект развязанного американцами украинского конфликта, если не одна из его прямых целей. Хотя они были абсолютно уверены, как и киевский режим, что их блицкриг, силовой в сочетании с санкционным, застанет нас врасплох и принесет им историческую победу над Россией.Так, парниковый эффект от метана в 84 раза выше, чем от СО2. Даже небольшого объема утечек метана в атмосферу (в процессе добычи и транспортировки) достаточно, чтобы полностью перечеркнуть экологические преимущества сланцевого газа перед углем. Например, при сжигании 100 тонн метана образуется 275 тонн выбросов СО2, но если в процессе добычи этих 100 тонн произошла утечка трех процентов (трех тонн) метана, то суммарный парниковый эффект еще увеличится: три тонны * 84 = 252 тонны СО2-эквивалента, а в целом составит 275+252=527, что хуже, чем у угля (в расчете на единицу извлекаемой из топлива энергии).Технология сланцевой добычи такова, что допускает в разы большие утечки метана, чем при конвенциональной добыче. При этом оставляем за скобками огромные объемы воды, необходимой для технологии ГРП, а также загрязнение грунтовых вод и долговременное отравление местности используемыми химикатами.По оценкам американских ученых, на различных сланцевых месторождениях доля утечек колеблется от двух до девяти-десяти процентов добываемого товарного газа (при "точке паритета" с углем в 2,3% утечек). Сланцевые нефтегазовые компании США совместно с US Environmental Protection Agency (EPA) упорно отрицают этот факт, заявляя о полной безвредности сланцевой добычи. Но лоббистские и политические механизмы такого отрицания периодически выплывают наружу и вызывают бурную критику позиции EPA, причем настолько существенную, что администрация Б. Обамы была вынуждена ввести целый ряд ограничений для сланцевой добычи, которые, хотя и носили косметический характер, были впоследствии отменены администрацией Д. Трампа.Ввиду многочисленных косвенных свидетельства реального масштаба проблемы тревогу бьют независимые экологические НКО. Крупнейшие из них тратят десятки миллионов долларов на разработку и запуск специализированных спутников для мониторинга утечек метана. По их данным, официальная статистика утечек метана от сланцевой добычи занижает их в пять раз.Публично выступают и представители здравоохранения, поскольку в регионах сланцевой добычи в разы повышена заболеваемость астмой, болезнями легких и онкологией, что убедительно свидетельствует о загрязнении воздуха. В зоне добычи (в одной миле от скважин) проживают 15 миллионов человек.Расчеты показывают, что не учтенные официальной статистикой выбросы парниковых газов в США, связанные с утечками метана при сланцевой нефтегазодобыче, — крупнейшая в мире непризнанная экологическая проблема. Реальные выбросы сланцевой индустрии США почти в 20 раз больше заявляемых американским правительством и составляют до 4,9 миллиарда тонн СО2-эквивалента в год (данные за 2018-й), что составляет 13% мировых парниковых выбросов. Это почти в шесть раз больше выбросов всех парниковых выбросов в ФРГ и составляет 125% от выбросов парниковых газов в ЕС в целом (2018 год). Оценки по России — 1,5 миллиарда СО2-эквивалента в год.Таким образом, крайне большой "углеродный след" добываемых в США сланцевых газа и нефти переводит их в качественно иную категорию энергоносителей и делает самым экологически грязным топливом в мире. Более того, фактически подрывает, если не "убивает" коллективные усилия мирового сообщества по борьбе с потеплением. Предпринимая агрессивные попытки экспорта своего СПГ в Европу взамен российского конвенционального, США пытаются навязать ЕС газ, характеристики которого могут полностью перечеркнуть результат европейских усилий, включая германские, по борьбе с глобальным потеплением, в частности, сорвать достижение стратегической цели ЕС сокращения выбросов на 55% к 2030 году и отказа от угольной генерации.При этом надо учесть, что сланцевая добыча осуществляется в труднодоступных регионах и свои проблемы с местным население компании решают посредством выплаты существенных компенсаций на условиях неразглашения. Что касается финансового положения сланцевой отрасли (она и без того была малорентабельной) после повышения ставки ФРС на волне последствий украинского кризиса, то в этих условиях она стала попросту убыточной. По имеющимся данным, эта проблема решается за счет финансовой поддержки со стороны возникших в результате глобального финансового кризиса 2008-2009 годов мегафондов, таких как "Блэкрок" и "Вэнгард", которые, действуя параллельно с традиционными инвестбанками и хедж-фондами, стали наиболее значимыми игроками в финансовом секторе США (ресурсы их ведущей "пятерки" за десять лет — к 2017 году — превысили 15 триллионов долларов). Мотивация проста: дешевые энергоносители необходимы для общего экономического роста страны, который позволяет компенсировать эти расходы доходами от других инвестиций. По сути, можно судить о важной макроэкономической роли, которую указанные фонды играют в экономике США, причем вне всякой демократичной подотчетности.Так, по оценке коалиции "Климат и чистый воздух (CCAC) ЮНЕП, в течение первых 20 лет после выброса в атмосферу парниковый потенциал метана в 80 раз выше СО2. Об этом говорится в специальном отчете 2019 года Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Данный тезис закреплен в ее Шестом оценочном отчете, опубликованном частями в 2021 и 2022 годах. Выбросы метана — приоритетная тема Конференции ООН по изменению климата. Более того, в октябре 2021 года на саммите "Группы двадцати" по инициативе ЮНЕП при поддержке Европейской комиссии было анонсировано создание Международной обсерватории выбросов метана (IMEO). Теперь, при администрации Трампа, можно поставить крест на сотрудничестве американских властей и самой индустрии с международным сообществом по проблематике выбросов метана. По крайней мере, это вносит ясность в вопрос о том, откуда исходит угроза экологии планеты.

https://ria.ru/20250608/ssha-2021101524.html

https://ria.ru/20250523/neft-2018543539.html

https://ria.ru/20250528/chernyavskaya-2019648012.html

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