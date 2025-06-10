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Экзамен по русскому языку для мигрантов будет только дистанционным
Экзамен по русскому языку для мигрантов будет только дистанционным - РИА Новости, 10.06.2025
Экзамен по русскому языку для мигрантов будет только дистанционным
Экзамен по русскому языку для мигрантов с 1 января 2026 года будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий, сообщил... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T21:44:00+03:00
2025-06-10T21:44:00+03:00
2025-06-10T21:50:00+03:00
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константин могилевский
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Экзамен по русскому языку для мигрантов с 1 января 2026 года будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий, сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский."С 1 января 2026 года экзамен будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий", - приводятся слова замминистра в официальном Telegram-канале Минобрнауки РФ.Меры контроля за организацией и проведением экзамена для мигрантов обсудили на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.Могилевский добавил, что сейчас в режиме опытной эксплуатации находится ИИ-платформа, разработанная Томским государственным университетом. На этой платформе экзамен принимают во всех регионах Сибирского федерального округа, Луганской Народной Республике и ряде других субъектов. Помимо этого, обсуждается вопрос введения устной части экзамена.
https://ria.ru/20250603/migranty-2020705749.html
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общество, россия, константин могилевский, госдума рф, томский государственный университет, луганская народная республика
Общество, Россия, Константин Могилевский, Госдума РФ, Томский государственный университет, Луганская Народная Республика
Экзамен по русскому языку для мигрантов будет только дистанционным
Экзамен по русскому языку для мигрантов с 2026 года будет только дистанционным