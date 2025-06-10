https://ria.ru/20250610/ekazmen-2022130134.html

Экзамен по русскому языку для мигрантов будет только дистанционным

Экзамен по русскому языку для мигрантов будет только дистанционным - РИА Новости, 10.06.2025

Экзамен по русскому языку для мигрантов будет только дистанционным

Экзамен по русскому языку для мигрантов с 1 января 2026 года будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий, сообщил... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T21:44:00+03:00

2025-06-10T21:44:00+03:00

2025-06-10T21:50:00+03:00

общество

россия

константин могилевский

госдума рф

томский государственный университет

луганская народная республика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Экзамен по русскому языку для мигрантов с 1 января 2026 года будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий, сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский."С 1 января 2026 года экзамен будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий", - приводятся слова замминистра в официальном Telegram-канале Минобрнауки РФ.Меры контроля за организацией и проведением экзамена для мигрантов обсудили на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.Могилевский добавил, что сейчас в режиме опытной эксплуатации находится ИИ-платформа, разработанная Томским государственным университетом. На этой платформе экзамен принимают во всех регионах Сибирского федерального округа, Луганской Народной Республике и ряде других субъектов. Помимо этого, обсуждается вопрос введения устной части экзамена.

https://ria.ru/20250603/migranty-2020705749.html

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общество, россия, константин могилевский, госдума рф, томский государственный университет, луганская народная республика