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Ефимов: инвестор откроет детсад в Москве по программе льготной аренды
Ефимов: инвестор откроет детсад в Москве по программе льготной аренды - РИА Новости, 10.06.2025
Ефимов: инвестор откроет детсад в Москве по программе льготной аренды
На северо-востоке Москвы откроется частный детский сад по программе льготной аренды, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:12:00+03:00
2025-06-10T14:12:00+03:00
2025-06-10T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. На северо-востоке Москвы откроется частный детский сад по программе льготной аренды, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Столичные компании смогут открыть в Останкинском районе частный детский сад, рассчитанный не менее чем на 60 мест. Для этого город выставил на аукцион право аренды двух зданий, входящих в один лот, общей площадью свыше тысячи квадратных метров по адресу: улица Новомосковская, дом 9, строения 1 и 2", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, на торги выставлены котельная и здание детсада, построенное в 1953 году постройки, а также земельный участок площадью почти 0,5 гектара. Аукцион пройдет 26 июня, а прием заявок на участие в нем завершается 23 июня.По условиям программы "1 рубль за квадратный метр" с победителем заключат договор аренды на 49 лет по ставке, определенной на торгах. После ремонта объекта и выполнения других условий программы инвестор сможет снизить арендную плату до рубля за квадратный метр в год.Ранее о строительстве крупного образовательного комплекса во Внукове, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он будет рассчитан на 1275 школьников и 350 дошкольников. Площадь комплекса составит почти 30 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20250609/efimov-2021769120.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: инвестор откроет детсад в Москве по программе льготной аренды
Ефимов: на северо-востоке Москвы откроется детсад по программе льготной аренды
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. На северо-востоке Москвы откроется частный детский сад по программе льготной аренды, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Столичные компании смогут открыть в Останкинском районе частный детский сад, рассчитанный не менее чем на 60 мест. Для этого город выставил на аукцион право аренды двух зданий, входящих в один лот, общей площадью свыше тысячи квадратных метров по адресу: улица Новомосковская, дом 9, строения 1 и 2", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, на торги выставлены котельная и здание детсада, построенное в 1953 году постройки, а также земельный участок площадью почти 0,5 гектара. Аукцион пройдет 26 июня, а прием заявок на участие в нем завершается 23 июня.
По условиям программы "1 рубль за квадратный метр" с победителем заключат договор аренды на 49 лет по ставке, определенной на торгах. После ремонта объекта и выполнения других условий программы инвестор сможет снизить арендную плату до рубля за квадратный метр в год.
Ранее о строительстве крупного образовательного комплекса во Внукове, рассказал
мэр Москвы Сергей Собянин. Он будет рассчитан на 1275 школьников и 350 дошкольников. Площадь комплекса составит почти 30 тысяч квадратных метров.