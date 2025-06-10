https://ria.ru/20250610/efimov-2021864698.html
Ефимов: в Москве в рамках КРТ построят десять спорткомплексов
Ефимов: в Москве в рамках КРТ построят десять спорткомплексов - РИА Новости, 10.06.2025
Ефимов: в Москве в рамках КРТ построят десять спорткомплексов
Десять физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью 80 тысяч квадратных метров построят в Москве в рамках комплексного развития территорий (КРТ),... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:12:00+03:00
2025-06-10T11:12:00+03:00
2025-06-10T12:11:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Десять физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью 80 тысяч квадратных метров построят в Москве в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В разных районах Москвы депрессивные площадки преображаются, превращаясь в комфортные привлекательные пространства, где гармонично сочетаются различные функции: жилье, социальная инфраструктура и рабочие места. При этом решение о строительстве того или иного объекта принимается с учетом потребностей конкретного района. Относится это и к спортивным сооружениям. Так, в рамках редевелопмента на десяти площадках, проекты планировки которых уже утверждены, построят по физкультурно-оздоровительному комплексу. Общая площадь объектов составит около 80 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, новые спорткомплексы появятся в рамках реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых территорий в десяти районах, расположенных в шести административных округах столицы. В некоторых, помимо тренажерных и универсальных залов, предусмотрены бассейны и игровые зоны.Сейчас в Москве на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве в рамках КРТ построят десять спорткомплексов
Ефимов: в Москве построят десять спорткомплексов по программе КРТ
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Десять физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью 80 тысяч квадратных метров построят в Москве в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В разных районах Москвы депрессивные площадки преображаются, превращаясь в комфортные привлекательные пространства, где гармонично сочетаются различные функции: жилье, социальная инфраструктура и рабочие места. При этом решение о строительстве того или иного объекта принимается с учетом потребностей конкретного района. Относится это и к спортивным сооружениям. Так, в рамках редевелопмента на десяти площадках, проекты планировки которых уже утверждены, построят по физкультурно-оздоровительному комплексу. Общая площадь объектов составит около 80 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, новые спорткомплексы появятся в рамках реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых территорий в десяти районах, расположенных в шести административных округах столицы. В некоторых, помимо тренажерных и универсальных залов, предусмотрены бассейны и игровые зоны.
Сейчас в Москве на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.