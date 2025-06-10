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Ефимов: свыше 260 тысяч рабочих мест появится в "Большом Сити" - РИА Новости, 10.06.2025
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09:10 10.06.2025 (обновлено: 09:43 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/efimov-2021850630.html
Ефимов: свыше 260 тысяч рабочих мест появится в "Большом Сити"
Ефимов: свыше 260 тысяч рабочих мест появится в "Большом Сити" - РИА Новости, 10.06.2025
Ефимов: свыше 260 тысяч рабочих мест появится в "Большом Сити"
Свыше 260 тысяч новых рабочих мест появится на территории "Большого Сити" к 2040 году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:10:00+03:00
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Свыше 260 тысяч новых рабочих мест появится на территории "Большого Сити" к 2040 году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он добавил, что в районах Хорошевский, Хорошево-Мневники и Пресненский обустроят офисные комплексы, бизнес-кластеры, логистические центры. Также планируется реализовать пространства для дальнейшего развития и работы."Там планируется строительство более 21,8 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 11 миллионов – коммерческая застройка. Всего на территории более 815 гектаров к 2040 году появится более 260 тысяч рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Рабочие места появятся недалеко от главных транспортных магистралей, рядом со станциями метрополитена. Также недалеко находятся развивающиеся пересадочные узлы "Хорошевская", "Москва-Сити" и "Шелепиха", добавляется в пресс-релизе.В свою очередь глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что также в ходе работы расширят транспортную сеть, построят ЖК и социальные объекты.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: свыше 260 тысяч рабочих мест появится в "Большом Сити"

Ефимов: более 260 тысяч рабочих мест появится в московском "Большом Сити"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Свыше 260 тысяч новых рабочих мест появится на территории "Большого Сити" к 2040 году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он добавил, что в районах Хорошевский, Хорошево-Мневники и Пресненский обустроят офисные комплексы, бизнес-кластеры, логистические центры. Также планируется реализовать пространства для дальнейшего развития и работы.
«
"Там планируется строительство более 21,8 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 11 миллионов – коммерческая застройка. Всего на территории более 815 гектаров к 2040 году появится более 260 тысяч рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Рабочие места появятся недалеко от главных транспортных магистралей, рядом со станциями метрополитена. Также недалеко находятся развивающиеся пересадочные узлы "Хорошевская", "Москва-Сити" и "Шелепиха", добавляется в пресс-релизе.
В свою очередь глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что также в ходе работы расширят транспортную сеть, построят ЖК и социальные объекты.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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