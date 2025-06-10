https://ria.ru/20250610/efimov-2021850630.html

Ефимов: свыше 260 тысяч рабочих мест появится в "Большом Сити"

Ефимов: свыше 260 тысяч рабочих мест появится в "Большом Сити" - РИА Новости, 10.06.2025

Ефимов: свыше 260 тысяч рабочих мест появится в "Большом Сити"

Свыше 260 тысяч новых рабочих мест появится на территории "Большого Сити" к 2040 году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T09:10:00+03:00

2025-06-10T09:10:00+03:00

2025-06-10T09:43:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04fa8bf5006de6cf29d185b47487835b.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Свыше 260 тысяч новых рабочих мест появится на территории "Большого Сити" к 2040 году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он добавил, что в районах Хорошевский, Хорошево-Мневники и Пресненский обустроят офисные комплексы, бизнес-кластеры, логистические центры. Также планируется реализовать пространства для дальнейшего развития и работы."Там планируется строительство более 21,8 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 11 миллионов – коммерческая застройка. Всего на территории более 815 гектаров к 2040 году появится более 260 тысяч рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Рабочие места появятся недалеко от главных транспортных магистралей, рядом со станциями метрополитена. Также недалеко находятся развивающиеся пересадочные узлы "Хорошевская", "Москва-Сити" и "Шелепиха", добавляется в пресс-релизе.В свою очередь глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что также в ходе работы расширят транспортную сеть, построят ЖК и социальные объекты.

https://ria.ru/20250609/efimov-2021769120.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы