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Дуров удивился тому, что не может покинуть Францию - РИА Новости, 10.06.2025
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01:19 10.06.2025 (обновлено: 07:49 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/durov-2021909669.html
Дуров удивился тому, что не может покинуть Францию
Дуров удивился тому, что не может покинуть Францию - РИА Новости, 10.06.2025
Дуров удивился тому, что не может покинуть Францию
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что для него остается загадкой, почему он до сих пор не может покинуть Францию, где живет менее одного процента от... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T01:19:00+03:00
2025-06-10T07:49:00+03:00
в мире
франция
павел дуров
такер карлсон
telegram
евросоюз
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что для него остается загадкой, почему он до сих пор не может покинуть Францию, где живет менее одного процента от миллиарда пользователей мессенджера."Почему я до сих пор не могу покинуть Францию — страну, где проживает менее одного процента от миллиарда пользователей Telegram, — остается загадкой", — написал Дуров в соцсети X. Он отметил, что до сих пор не понимает, почему против него начато расследование во Франции. "Сначала власти утверждали, что Telegram не отвечает на французские запросы — но оказалось, что они игнорировали законы ЕС и Франции и не отправили нам ни одного юридически обязывающего судебного запроса до сентября прошлого года", — написал Дуров.Затем, по его словам, французские власти обвинили Telegram в плохой модерации контента, что вскоре опровергла судебная экспертиза.Ранее Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что вести расследования необходимо беспристрастно, вне зависимости от происхождения человека. Он также отметил, что власти России его не арестовывали, а Франция стала самым неожиданным для этого местом, и выразил надежду, что задержание никак не связано с его национальностью.Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Бизнесмена подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Предпринимателю запретили покидать Францию, два раза в неделю он обязан отмечаться в полиции.
https://ria.ru/20250609/durov-2021896722.html
https://ria.ru/20250531/frantsiya-2020139470.html
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в мире, франция, павел дуров, такер карлсон, telegram, евросоюз, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Павел Дуров, Такер Карлсон, Telegram, Евросоюз, Задержание Павла Дурова во Франции
Дуров удивился тому, что не может покинуть Францию

Дуров: остается загадкой, почему до сих пор не могу покинуть Францию

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что для него остается загадкой, почему он до сих пор не может покинуть Францию, где живет менее одного процента от миллиарда пользователей мессенджера.
«
"Почему я до сих пор не могу покинуть Францию — страну, где проживает менее одного процента от миллиарда пользователей Telegram, — остается загадкой", — написал Дуров в соцсети X.
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Он отметил, что до сих пор не понимает, почему против него начато расследование во Франции.
"Сначала власти утверждали, что Telegram не отвечает на французские запросы — но оказалось, что они игнорировали законы ЕС и Франции и не отправили нам ни одного юридически обязывающего судебного запроса до сентября прошлого года", — написал Дуров.
Затем, по его словам, французские власти обвинили Telegram в плохой модерации контента, что вскоре опровергла судебная экспертиза.
Ранее Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что вести расследования необходимо беспристрастно, вне зависимости от происхождения человека. Он также отметил, что власти России его не арестовывали, а Франция стала самым неожиданным для этого местом, и выразил надежду, что задержание никак не связано с его национальностью.
Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Бизнесмена подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Предпринимателю запретили покидать Францию, два раза в неделю он обязан отмечаться в полиции.
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