https://ria.ru/20250610/dnepr-2021988211.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за сутки - РИА Новости, 10.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за сутки

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 боевиков ВСУ, четыре орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T13:03:00+03:00

2025-06-10T13:03:00+03:00

2025-06-10T13:08:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 боевиков ВСУ, четыре орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское, Павловка Запорожской области, Берислав и Понятовка Херсонской области. Противник потерял до 75-ти военнослужащих, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)