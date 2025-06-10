https://ria.ru/20250610/deti-2022130620.html

В ООН выяснили, почему люди не могут иметь столько детей, сколько хотят

В ООН выяснили, почему люди не могут иметь столько детей, сколько хотят - РИА Новости, 10.06.2025

В ООН выяснили, почему люди не могут иметь столько детей, сколько хотят

Почти каждый пятый участник опроса, проведенного Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в 14 странах, где проживают почти 40% населения Земли, считает,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T21:53:00+03:00

2025-06-10T21:53:00+03:00

2025-06-10T21:53:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Почти каждый пятый участник опроса, проведенного Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в 14 странах, где проживают почти 40% населения Земли, считает, что не сможет иметь столько детей, сколько хотел бы. "Во всех странах, опрошенных ЮНФПА (совместно с британской международной интернет-компанией по исследованию рынка и анализу данных) YouGov, почти каждый пятый респондент (18%) считал, что не сможет иметь желаемое количество детей. Страхи по поводу будущего - беспокойства, связанные с изменением климата, войнами и разрушением окружающей среды, - станут препятствием для выполнения своих намерений в области рождаемости у 19% респондентов, а 54% полагают, что экономические факторы... приведут к тому, что не смогут достичь желаемого размера семьи", - говорится в докладе. Опрос проводился в Южной Корее, Таиланде, Италии, Венгрии, Германии, Швеции, Бразилии, Мексике, США, Индии, Индонезии, Марокко, ЮАР и Нигерии. "Восемнадцать процентов респондентов в какой-то момент своей жизни испытывали давление, которое должно было заставить их забеременеть или родить ребенка, когда они этого не хотели", - указано в исследовании. По его данным, в рамках подготовки ЮНФПА и компания YouGov опросили более 14 тысяч взрослых мужчин и женщин из 14 стран, в которых в общей сложности проживают более 37% населения мира.

https://ria.ru/20250502/materi-2014600074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, земля, южная корея, таиланд, оон