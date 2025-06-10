Рейтинг@Mail.ru
В ООН выяснили, почему люди не могут иметь столько детей, сколько хотят - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/deti-2022130620.html
В ООН выяснили, почему люди не могут иметь столько детей, сколько хотят
В ООН выяснили, почему люди не могут иметь столько детей, сколько хотят - РИА Новости, 10.06.2025
В ООН выяснили, почему люди не могут иметь столько детей, сколько хотят
Почти каждый пятый участник опроса, проведенного Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в 14 странах, где проживают почти 40% населения Земли, считает,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T21:53:00+03:00
2025-06-10T21:53:00+03:00
в мире
земля
южная корея
таиланд
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102948/14/1029481487_0:446:3750:2555_1920x0_80_0_0_ab03d983954998e77e4a1cead2184773.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Почти каждый пятый участник опроса, проведенного Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в 14 странах, где проживают почти 40% населения Земли, считает, что не сможет иметь столько детей, сколько хотел бы. "Во всех странах, опрошенных ЮНФПА (совместно с британской международной интернет-компанией по исследованию рынка и анализу данных) YouGov, почти каждый пятый респондент (18%) считал, что не сможет иметь желаемое количество детей. Страхи по поводу будущего - беспокойства, связанные с изменением климата, войнами и разрушением окружающей среды, - станут препятствием для выполнения своих намерений в области рождаемости у 19% респондентов, а 54% полагают, что экономические факторы... приведут к тому, что не смогут достичь желаемого размера семьи", - говорится в докладе. Опрос проводился в Южной Корее, Таиланде, Италии, Венгрии, Германии, Швеции, Бразилии, Мексике, США, Индии, Индонезии, Марокко, ЮАР и Нигерии. "Восемнадцать процентов респондентов в какой-то момент своей жизни испытывали давление, которое должно было заставить их забеременеть или родить ребенка, когда они этого не хотели", - указано в исследовании. По его данным, в рамках подготовки ЮНФПА и компания YouGov опросили более 14 тысяч взрослых мужчин и женщин из 14 стран, в которых в общей сложности проживают более 37% населения мира.
https://ria.ru/20250502/materi-2014600074.html
земля
южная корея
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102948/14/1029481487_0:94:3750:2907_1920x0_80_0_0_27c0686e28761be17f5d45e1da23742a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, земля, южная корея, таиланд, оон
В мире, Земля, Южная Корея, Таиланд, ООН
В ООН выяснили, почему люди не могут иметь столько детей, сколько хотят

ООН: жители Земли тревожатся, что не смогут иметь столько детей, сколько хотят

© Fotolia / Sunny studioСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Fotolia / Sunny studio
Семья. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Почти каждый пятый участник опроса, проведенного Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в 14 странах, где проживают почти 40% населения Земли, считает, что не сможет иметь столько детей, сколько хотел бы.
«
"Во всех странах, опрошенных ЮНФПА (совместно с британской международной интернет-компанией по исследованию рынка и анализу данных) YouGov, почти каждый пятый респондент (18%) считал, что не сможет иметь желаемое количество детей. Страхи по поводу будущего - беспокойства, связанные с изменением климата, войнами и разрушением окружающей среды, - станут препятствием для выполнения своих намерений в области рождаемости у 19% респондентов, а 54% полагают, что экономические факторы... приведут к тому, что не смогут достичь желаемого размера семьи", - говорится в докладе.
Опрос проводился в Южной Корее, Таиланде, Италии, Венгрии, Германии, Швеции, Бразилии, Мексике, США, Индии, Индонезии, Марокко, ЮАР и Нигерии. "Восемнадцать процентов респондентов в какой-то момент своей жизни испытывали давление, которое должно было заставить их забеременеть или родить ребенка, когда они этого не хотели", - указано в исследовании.
По его данным, в рамках подготовки ЮНФПА и компания YouGov опросили более 14 тысяч взрослых мужчин и женщин из 14 стран, в которых в общей сложности проживают более 37% населения мира.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
России нужны "яжематери"
2 мая, 08:00
 
В миреЗемляЮжная КореяТаиландООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала