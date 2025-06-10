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Омский "Орленок" закрыли на дезинфекцию после отравления детей - РИА Новости, 10.06.2025
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14:19 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/deti-2022009733.html
Омский "Орленок" закрыли на дезинфекцию после отравления детей
Омский "Орленок" закрыли на дезинфекцию после отравления детей - РИА Новости, 10.06.2025
Омский "Орленок" закрыли на дезинфекцию после отравления детей
Администрация детского лагеря "Орленок" в Омской области, откуда госпитализировали 11 детей с симптомами отравления, решила провести полную дезинфекцию и... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:19:00+03:00
2025-06-10T14:19:00+03:00
происшествия
омская область
россия
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ОМСК, 10 июн - РИА Новости. Администрация детского лагеря "Орленок" в Омской области, откуда госпитализировали 11 детей с симптомами отравления, решила провести полную дезинфекцию и досрочно прекратить первую смену, сообщили в пресс-службе регионального минобразования. Инцидент в лагере произошел 5 июня. Несколько детей почувствовали недомогание, после чего 11 детей госпитализировали в инфекционную больницу. Региональное СУСК РФ по Омской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. "Администрацией детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия "Орленок" принято решение о прекращении работы первой оздоровительной смены. В помещениях лагеря запланирована полная дезинфекция", – сообщил минздрав. Комплексная проверка случившегося продолжается и находится под контролем губернатора Омской области Виталия Хоценко. Средства за путевки детей будут возвращены.
https://ria.ru/20250605/otravlenie-2021202812.html
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происшествия, омская область, россия, виталий хоценко
Происшествия, Омская область, Россия, Виталий Хоценко
Омский "Орленок" закрыли на дезинфекцию после отравления детей

В омском лагере "Орленок", где отравилось 11 детей, проведут полную дезинфекцию

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ОМСК, 10 июн - РИА Новости. Администрация детского лагеря "Орленок" в Омской области, откуда госпитализировали 11 детей с симптомами отравления, решила провести полную дезинфекцию и досрочно прекратить первую смену, сообщили в пресс-службе регионального минобразования.
Инцидент в лагере произошел 5 июня. Несколько детей почувствовали недомогание, после чего 11 детей госпитализировали в инфекционную больницу. Региональное СУСК РФ по Омской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.
"Администрацией детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия "Орленок" принято решение о прекращении работы первой оздоровительной смены. В помещениях лагеря запланирована полная дезинфекция", – сообщил минздрав.
Комплексная проверка случившегося продолжается и находится под контролем губернатора Омской области Виталия Хоценко. Средства за путевки детей будут возвращены.
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ПроисшествияОмская областьРоссияВиталий Хоценко
 
 
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