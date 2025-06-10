https://ria.ru/20250610/deti-2022009733.html

Омский "Орленок" закрыли на дезинфекцию после отравления детей

Омский "Орленок" закрыли на дезинфекцию после отравления детей - РИА Новости, 10.06.2025

Омский "Орленок" закрыли на дезинфекцию после отравления детей

Администрация детского лагеря "Орленок" в Омской области, откуда госпитализировали 11 детей с симптомами отравления, решила провести полную дезинфекцию и... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:19:00+03:00

2025-06-10T14:19:00+03:00

2025-06-10T14:19:00+03:00

происшествия

омская область

россия

виталий хоценко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg

ОМСК, 10 июн - РИА Новости. Администрация детского лагеря "Орленок" в Омской области, откуда госпитализировали 11 детей с симптомами отравления, решила провести полную дезинфекцию и досрочно прекратить первую смену, сообщили в пресс-службе регионального минобразования. Инцидент в лагере произошел 5 июня. Несколько детей почувствовали недомогание, после чего 11 детей госпитализировали в инфекционную больницу. Региональное СУСК РФ по Омской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. "Администрацией детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия "Орленок" принято решение о прекращении работы первой оздоровительной смены. В помещениях лагеря запланирована полная дезинфекция", – сообщил минздрав. Комплексная проверка случившегося продолжается и находится под контролем губернатора Омской области Виталия Хоценко. Средства за путевки детей будут возвращены.

https://ria.ru/20250605/otravlenie-2021202812.html

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омская область, россия, виталий хоценко