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В Госдуме попросили МВД обратить внимание на продажу мороженого с таурином - РИА Новости, 10.06.2025
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10:57 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/deputat-2021958168.html
В Госдуме попросили МВД обратить внимание на продажу мороженого с таурином
В Госдуме попросили МВД обратить внимание на продажу мороженого с таурином - РИА Новости, 10.06.2025
В Госдуме попросили МВД обратить внимание на продажу мороженого с таурином
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру внутренних дел России... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:57:00+03:00
2025-06-10T10:57:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
яна лантратова
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой обратить внимание на продажу несовершеннолетним мороженого с содержанием кофеина и таурина, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Несмотря на установленную маркировку производителя "18+", не во всех случаях продавцы требуют документального подтверждения возраста покупателя при продаже такого "энергетического мороженого"… Прошу Вас обратить внимание на изложенную проблему", - сказано в обращении. Лантратова также попросила Колокольцева дать поручение ужесточить контроль в целях пресечения подобных нарушений. Депутат рассказала, что в социальных сетях активно обсуждается возможность обхода несовершеннолетними установленного запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков: они приобретают мороженое, содержащее, в том числе, кофеин и таурин. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков.
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общество, здоровье - общество, россия, яна лантратова, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Госдуме попросили МВД обратить внимание на продажу мороженого с таурином

В ГД попросили МВД обратить внимание на продажу детям мороженого с таурином

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой обратить внимание на продажу несовершеннолетним мороженого с содержанием кофеина и таурина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Несмотря на установленную маркировку производителя "18+", не во всех случаях продавцы требуют документального подтверждения возраста покупателя при продаже такого "энергетического мороженого"… Прошу Вас обратить внимание на изложенную проблему", - сказано в обращении.
Лантратова также попросила Колокольцева дать поручение ужесточить контроль в целях пресечения подобных нарушений.
Депутат рассказала, что в социальных сетях активно обсуждается возможность обхода несовершеннолетними установленного запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков: они приобретают мороженое, содержащее, в том числе, кофеин и таурин.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Госдуму внесут проект о запрете на продажу энергетиков около школ
Вчера, 05:22
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияЯна ЛантратоваГосдума РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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