https://ria.ru/20250610/chemezov-2021943185.html

Чемезов объяснил, почему тему ВТС не обсуждают публично

Чемезов объяснил, почему тему ВТС не обсуждают публично - РИА Новости, 10.06.2025

Чемезов объяснил, почему тему ВТС не обсуждают публично

Тема военно-технического сотрудничества России с другими странами не обсуждается публично из-за санкций, которые затрудняют работу, заявил гендиректор "Ростеха" РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T09:54:00+03:00

2025-06-10T09:54:00+03:00

2025-06-10T09:54:00+03:00

россия

ближний восток

индия

сергей чемезов

ростех

рособоронэкспорт

т-72 "урал"

безопасность

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Тема военно-технического сотрудничества России с другими странами не обсуждается публично из-за санкций, которые затрудняют работу, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Что касается санкций, то, конечно, они затрудняют работу. По этой причине тема ВТС сегодня почти не обсуждается публично", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик". Он уточнил, что "Ростех" почти ничего не рассказывает об итогах деловых программ выставок и заключенных контрактах. Кроме того, госкорпорация отказалась в расчетах от доллара, большинство контрактов заключается в рублях или национальных валютах. Сейчас оружейный экспортный портфель России превышает 60 миллиардов долларов, отметил Чемезов, при этом доля предприятий "Ростеха" в нем составляет более 70%. "Рособоронэкспорт" сотрудничает практически со всеми странами Ближнего Востока и Глобального Юга. Спрос есть на номенклатуру для всех видов и родов войск", - рассказал глава "Ростеха". При этом сегодня ВТС не сводится к поставкам готовой продукции, добавил он. Большой портфель проектов технологического сотрудничества в разных регионах мира включает и локализацию производства, и совместные разработки. В качестве примера он привёл контракт с Индией на выпуск в этой стране двигателей для индийских Т-72.

https://ria.ru/20250610/chemezov-2021939569.html

https://ria.ru/20250327/rostekh-2007602243.html

россия

ближний восток

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, ближний восток, индия, сергей чемезов, ростех, рособоронэкспорт, т-72 "урал", безопасность