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Чемезов объяснил, почему тему ВТС не обсуждают публично - РИА Новости, 10.06.2025
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09:54 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/chemezov-2021943185.html
Чемезов объяснил, почему тему ВТС не обсуждают публично
Чемезов объяснил, почему тему ВТС не обсуждают публично - РИА Новости, 10.06.2025
Чемезов объяснил, почему тему ВТС не обсуждают публично
Тема военно-технического сотрудничества России с другими странами не обсуждается публично из-за санкций, которые затрудняют работу, заявил гендиректор "Ростеха" РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:54:00+03:00
2025-06-10T09:54:00+03:00
россия
ближний восток
индия
сергей чемезов
ростех
рособоронэкспорт
т-72 "урал"
безопасность
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Тема военно-технического сотрудничества России с другими странами не обсуждается публично из-за санкций, которые затрудняют работу, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Что касается санкций, то, конечно, они затрудняют работу. По этой причине тема ВТС сегодня почти не обсуждается публично", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик". Он уточнил, что "Ростех" почти ничего не рассказывает об итогах деловых программ выставок и заключенных контрактах. Кроме того, госкорпорация отказалась в расчетах от доллара, большинство контрактов заключается в рублях или национальных валютах. Сейчас оружейный экспортный портфель России превышает 60 миллиардов долларов, отметил Чемезов, при этом доля предприятий "Ростеха" в нем составляет более 70%. "Рособоронэкспорт" сотрудничает практически со всеми странами Ближнего Востока и Глобального Юга. Спрос есть на номенклатуру для всех видов и родов войск", - рассказал глава "Ростеха". При этом сегодня ВТС не сводится к поставкам готовой продукции, добавил он. Большой портфель проектов технологического сотрудничества в разных регионах мира включает и локализацию производства, и совместные разработки. В качестве примера он привёл контракт с Индией на выпуск в этой стране двигателей для индийских Т-72.
https://ria.ru/20250610/chemezov-2021939569.html
https://ria.ru/20250327/rostekh-2007602243.html
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россия, ближний восток, индия, сергей чемезов, ростех, рособоронэкспорт, т-72 "урал", безопасность
Россия, Ближний Восток, Индия, Сергей Чемезов, Ростех, Рособоронэкспорт, Т-72 "Урал", Безопасность
Чемезов объяснил, почему тему ВТС не обсуждают публично

Чемезов: тему ВТС с другими странами не обсуждают публично из-за санкций

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Тема военно-технического сотрудничества России с другими странами не обсуждается публично из-за санкций, которые затрудняют работу, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Что касается санкций, то, конечно, они затрудняют работу. По этой причине тема ВТС сегодня почти не обсуждается публично", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик".
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Он уточнил, что "Ростех" почти ничего не рассказывает об итогах деловых программ выставок и заключенных контрактах. Кроме того, госкорпорация отказалась в расчетах от доллара, большинство контрактов заключается в рублях или национальных валютах.
Сейчас оружейный экспортный портфель России превышает 60 миллиардов долларов, отметил Чемезов, при этом доля предприятий "Ростеха" в нем составляет более 70%.
"Рособоронэкспорт" сотрудничает практически со всеми странами Ближнего Востока и Глобального Юга. Спрос есть на номенклатуру для всех видов и родов войск", - рассказал глава "Ростеха".
При этом сегодня ВТС не сводится к поставкам готовой продукции, добавил он. Большой портфель проектов технологического сотрудничества в разных регионах мира включает и локализацию производства, и совместные разработки. В качестве примера он привёл контракт с Индией на выпуск в этой стране двигателей для индийских Т-72.
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