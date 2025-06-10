https://ria.ru/20250610/chemezov-2021936893.html

Российское оружие доказало эффективность на СВО, заявил Чемезов

Российское оружие доказало эффективность на СВО, заявил Чемезов - РИА Новости, 10.06.2025

Российское оружие доказало эффективность на СВО, заявил Чемезов

Российское оружие доказало свою эффективность в ходе спецоперации, оно приспособлено к новым задачам, условиям и вызовам, заявил генеральный директор "Ростеха"... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T09:25:00+03:00

2025-06-10T09:25:00+03:00

2025-06-10T09:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сергей чемезов

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российское оружие доказало свою эффективность в ходе спецоперации, оно приспособлено к новым задачам, условиям и вызовам, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов."На данный момент подавляющее большинство видов нашей продукции опробовано в зоне СВО", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик".Он уточнил, что это касается истребителей Су-35 и Су-57, фронтовых бомбардировщиков Су-34, ударных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ, а также танков и боевых машин пехоты, тяжелых огнеметных систем, разных видов РСЗО, бронеавтомобилей класса MRAP, ракетных комплексов, систем разведки, стрелкового оружия, экипировки."Все они доказали высокую эффективность, были модернизированы и приспособлены к новым задачам, условиям и угрозам. В этом преимущество нашей продукции", - подчеркнул Чемезов.

https://ria.ru/20250610/challenger--2021938443.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей чемезов