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Российское оружие доказало эффективность на СВО, заявил Чемезов - РИА Новости, 10.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:25 10.06.2025 (обновлено: 09:35 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/chemezov-2021936893.html
Российское оружие доказало эффективность на СВО, заявил Чемезов
Российское оружие доказало эффективность на СВО, заявил Чемезов - РИА Новости, 10.06.2025
Российское оружие доказало эффективность на СВО, заявил Чемезов
Российское оружие доказало свою эффективность в ходе спецоперации, оно приспособлено к новым задачам, условиям и вызовам, заявил генеральный директор "Ростеха"... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:25:00+03:00
2025-06-10T09:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей чемезов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российское оружие доказало свою эффективность в ходе спецоперации, оно приспособлено к новым задачам, условиям и вызовам, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов."На данный момент подавляющее большинство видов нашей продукции опробовано в зоне СВО", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик".Он уточнил, что это касается истребителей Су-35 и Су-57, фронтовых бомбардировщиков Су-34, ударных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ, а также танков и боевых машин пехоты, тяжелых огнеметных систем, разных видов РСЗО, бронеавтомобилей класса MRAP, ракетных комплексов, систем разведки, стрелкового оружия, экипировки."Все они доказали высокую эффективность, были модернизированы и приспособлены к новым задачам, условиям и угрозам. В этом преимущество нашей продукции", - подчеркнул Чемезов.
https://ria.ru/20250610/challenger--2021938443.html
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россия, сергей чемезов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Чемезов
Российское оружие доказало эффективность на СВО, заявил Чемезов

Чемезов: российское оружие показало себя на СВО, оно готово к новым вызовам

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российское оружие доказало свою эффективность в ходе спецоперации, оно приспособлено к новым задачам, условиям и вызовам, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
«
"На данный момент подавляющее большинство видов нашей продукции опробовано в зоне СВО", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик".
Он уточнил, что это касается истребителей Су-35 и Су-57, фронтовых бомбардировщиков Су-34, ударных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ, а также танков и боевых машин пехоты, тяжелых огнеметных систем, разных видов РСЗО, бронеавтомобилей класса MRAP, ракетных комплексов, систем разведки, стрелкового оружия, экипировки.
"Все они доказали высокую эффективность, были модернизированы и приспособлены к новым задачам, условиям и угрозам. В этом преимущество нашей продукции", - подчеркнул Чемезов.
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